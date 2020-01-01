Трамп потребовал у General Motors срочно увеличить выпуск аппаратов ИВЛ

Глава государства призвал корпорацию немедленно открыть закрытый завод компании и выпускать аппараты искусственной вентиляции легких.

Президент США Дональд Трамп в резкой форме заявил, что General Motors должны немедленно открыть неработающие заводы компании для производства аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом он написал в пятницу, 27 марта, на своей странице в Twitter.

Он раскритиковал корпорацию за проволочки с поставками, сокращение количества аппаратов и рост их стоимости.

"Как и всегда с "этими" General Motors, такое впечатление, что никогда ничего не получается. Они сказали, что "очень быстро" предоставят нам 40 тысяч таких необходимых аппаратов искусственной вентиляции легких. Теперь же они говорят, что их будет только шесть тысяч и в конце апреля, и они хотят, чтобы мы очень много за это заплатили", - сказал он.

Президент напомнил о возможности задействовать закон о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы), который позволяет президенту расширить производство определенной продукции с целью укрепления национальной безопасности.

"General Motors должны немедленно открыть свою закрытую по глупости фабрику Лордстауне в Огайо или любую другую фабрику и начать срочно делать аппараты искусственной вентиляции легких!" - заявил Трамп.

Он обратился также и к компании Ford, призвав и ее активизировать усилия в этом направлении.

"Ford, быстро делайте аппараты искусственной вентиляции легких!" - написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что Маск закупил в Китае более тысячи аппаратов ИВЛ. Все оборудование он передал больницам Калифорнии.

Напомним, Испания несколько дней назад просила у стран НАТО поставку аппаратов искусственной вентиляции легких.

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