ЕС и США согласовали усилия в борьбе с коронавирусом

Евросоюз и США имеют возможности для того, чтобы сделать существенный вклад в преодоление пандемии.

ЕС и США договорились о сотрудничестве в борьбе с коронавирусом АР

Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель по телефону обсудил с госсекретарем США Майком Помпео объединение усилий для сдерживания и преодоления коронавируса. Об этом в субботу, 28 марта, сообщает пресс-служба Европейской службы внешних действий.

"Стороны обсудили пандемию коронавируса. Высокий представитель Боррель подчеркнул важность сотрудничества и международной солидарности. В свете глобального измерения этого вызова и с опорой на значительное трансатлантическое партнерство ЕС и США имеют возможности для того, чтобы сделать существенный вклад в международные усилия по преодолению пандемии", - говорится в информации пресс-секретаря ЕС.

Боррель подчеркнул необходимость международных усилий, чтобы сдержать распространение пандемии и уменьшить его негативное влияние в краткосрочной и долгосрочной перспективе, отметил важность обеспечения точного и прозрачного информирования общественности. Высокий представитель ЕС и государственный секретарь США согласились с необходимостью усиления международного сотрудничества и гуманитарной помощи медицинского направления для наиболее уязвимых стран.

Как говорится в информации, представители ЕС и США обсудили важные международные события, в частности, решение Совета ЕС открыть переговоры о членстве в ЕС с Албанией и Северной Македонией, согласились возобновить усилия для разрешения кризиса в Сирии и в Ливии. Предметом обсуждения также была ситуация в Венесуэле, в Иране, отношения между ЕС и Турцией, поддержка мирного процесса в Афганистане и пр.

Напомним, по состоянию на утро субботы, число зараженных COVID-19 в мире почти достигло 600 тыс. Наибольшее количество зараженных сейчас зафиксировано в США.

А в Украине было зафиксировано восемь смертей от COVID-19, при чем три из них - за последние сутки.

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