В Испании рекордное количество смертей за сутки

Более 800 пациентов, заразавшихся коронавирусом, скончались в стране в течение одних суток.

За минувшие сутки в Испании скончались 832 человека, заболевших COVID-19. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили западные СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.

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Таким образом, общее число жертв с коронавирусом в королевстве возросло до 5690 человек.

Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании, между тем, составило 72 тыс. 248.

Отмечают, что Испания занимает второе место в мире по смертности при пандемии COVID-19 - после Италии, где отмечены более 9,1 тыс. смертей лиц с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро субботы, число зараженных COVID-19 в мире почти достигло 600 тыс. Наибольшее количество зараженных сейчас зафиксировано в США.

Накануне сообщалось, что в Испании более девяти тысяч медиков больны COVID-19.