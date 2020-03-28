В Испании рекордное количество смертей за сутки
За минувшие сутки в Испании скончались 832 человека, заболевших COVID-19. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили западные СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.
Читай также: Китай занялся компанией, выпустившей бракованные тесты
Таким образом, общее число жертв с коронавирусом в королевстве возросло до 5690 человек.
Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании, между тем, составило 72 тыс. 248.
Отмечают, что Испания занимает второе место в мире по смертности при пандемии COVID-19 - после Италии, где отмечены более 9,1 тыс. смертей лиц с коронавирусом.
Напомним, по состоянию на утро субботы, число зараженных COVID-19 в мире почти достигло 600 тыс. Наибольшее количество зараженных сейчас зафиксировано в США.
Накануне сообщалось, что в Испании более девяти тысяч медиков больны COVID-19.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
... или, ты не спроста ту панику разводишь? У ФСБ новый план вызрел?