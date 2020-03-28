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В Испании рекордное количество смертей за сутки

Комментариев: 7
Более 800 пациентов, заразавшихся коронавирусом, скончались в стране в течение одних суток.
В Испании рекордное количество жертв
В Испании рекордное количество жертв

За минувшие сутки в Испании скончались 832 человека, заболевших COVID-19. Об этом в субботу, 28 марта, сообщили западные СМИ со ссылкой на данные испанского правительства.

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Таким образом, общее число жертв с коронавирусом в королевстве возросло до 5690 человек.

Количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Испании, между тем, составило 72 тыс. 248.

Отмечают, что Испания занимает второе место в мире по смертности при пандемии COVID-19 - после Италии, где отмечены более 9,1 тыс. смертей лиц с коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро субботы, число зараженных COVID-19 в мире почти достигло 600 тыс. Наибольшее количество зараженных сейчас зафиксировано в США.

Накануне сообщалось, что в Испании более девяти тысяч медиков больны COVID-19.

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Теги: Испания, смерть, статистика, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Strv-003-3    28.03.2020, 18:31
Оценка:  -8
Strv-003-3
представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович "Россия замечательно отреагировала одной из первых, буквально с первого дня, когда появилась информация из Китая о вспышке непонятной инфекции, вызывающей тяжелую пневмонию, - сказала Мелита Вуйнович. - И это позволило вашей стране на шаг опередить эпидемию
Strv-003-3    28.03.2020, 18:31
Оценка:  -8
Strv-003-3
эпидемию. Сейчас комплекс мер постоянно расширяется. И должна сказать, Россия действует абсолютно в тренде рекомендаций ВОЗ".
Яроcлав    28.03.2020, 17:06
Оценка:  -2
Яроcлав
заипали своей паникой уже. Ну не ведёмся мы! Ну не паникуем!!
Krotol2    28.03.2020, 16:43
Оценка:  -16
Krotol2
Скоро и у нас в Украине такое будет.Ужас.Люди прячтесь по домам а то ..пи.....ец
Яроcлав    28.03.2020, 17:01
Оценка:  0
Яроcлав
У нас, в Украине, будут от паники умирать больше чем от вируса, из-за таких как ты!
... или, ты не спроста ту панику разводишь? У ФСБ новый план вызрел?
Яроcлав    28.03.2020, 17:03
Оценка:  -1
Яроcлав
Пля!!! .... я ж не посмотрел, что ты "Krotol2" !! Ёптва!!! с кем я спорю))) "Аньтибес" попутал))) Как пАгодка на мАскве? Роляки мАсковская!
Kostos    28.03.2020, 18:10
Оценка:  +10
Kostos
нада быть тщительнее, таварищ! Просто посылаешь их нах - и фсьо!
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