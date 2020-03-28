Коронавирус: В Венгрии клеят предупреждения на дверях больных
Правительство Венгрии просит клеить на двери дома каждого, кто недавно вернулся в страну. Это касается как туристов, так и граждан, вернувшихся с заработков, сообщает Euronews.
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“Tilos a belépés!“, - написано на наклейке , что в переводе означает “Вход запрещен“. Таким образом власти хотят обезопасить соседей, родственников, друзей и знакомых от контактов.
Такие же наклейки появились и на дверях больных Covid-19 или тех, кто под подозрением.
Эти наклейки раздают пограничники, а также ее можно распечатать с сайта coronavirus.gov.hu.
На данный момент такие наклейки можно увидеть на многих дверях и даже окнах.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия не будет штрафовать украинцев за просроченные документы.
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