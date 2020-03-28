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Коронавирус: В Венгрии клеят предупреждения на дверях больных

Комментариев: 3
"Не входить!" Такие наклейки размещают на дверях всех, кто находится в самоизоляции или болеет Covid-19.
Наклейка на заборе
Наклейка на заборе
euronews

Правительство Венгрии просит клеить на двери дома каждого, кто недавно вернулся в страну. Это касается как туристов, так и граждан, вернувшихся с заработков, сообщает Euronews.

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“Tilos a belépés!“, - написано на наклейке , что в переводе означает “Вход запрещен“. Таким образом власти хотят обезопасить соседей, родственников, друзей и знакомых от контактов.

Такие же наклейки появились и на дверях больных Covid-19 или тех, кто под подозрением.

Эти наклейки раздают пограничники, а также ее можно распечатать с сайта coronavirus.gov.hu.

На данный момент такие наклейки можно увидеть на многих дверях и даже окнах.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия не будет штрафовать украинцев за просроченные документы.

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Комментариев (3)
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Яроcлав    28.03.2020, 19:01
Оценка:  0
Яроcлав
всёравно не напугаете до полной паники, не все идиоты. Не выйдет у вас искусственно создать "апокалипсис".
YO_ZURI    28.03.2020, 18:26
Оценка:  +7
YO_ZURI
сайт не работает
ПродувКротов    28.03.2020, 15:12
Оценка:  +23
ПродувКротов
Похожие таблички надо вешать на двери йоббикам.
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