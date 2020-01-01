Франция заказала миллиард масок из Китая
Франция заказала в общей сложности миллиард масок из Китая в рамках борьбы с пандемией коронавируса, сообщили Franceinfo в субботу 28 марта в Генеральном директорате здравоохранения. Чтобы направить их во Францию, между двумя странами будет установлен воздушный мост с 56 рейсами. "Air France участвует в этом воздушном сообщении", - подтверждает авиакомпания, не раскрывая подробностей.
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Четыре рейса будут выполняться каждую неделю. За каждый полет будет доставляться 18,3 миллиона масок, в том числе более 74 миллионов FFP2. Эти маски доставят из китайских городов Шэньчжэнь и Шанхай. Через 48 часов они прибудут на французскую землю.
Затем они будут распространяться на складах общественного здравоохранения Франции по провинциям.
Напомним, ранее сообщалось, что Франция эвакуирует больных на скоростных поездах.
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