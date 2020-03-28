Лукашенко назвал лучшее антивирусное лекарство

Президент Беларуси считает, что хоккей поможет в борьбе с вирусами.

28 марта беларуский президент Александра Лукашенко вышел на ледяную арену в Минске, чтобы сыграть хоккейный матч в составе любительской команды.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, его команда стала первым финалистом XIII республиканских соревнований среди любителей на призы президентского спортивного клуба. В полуфинальном матче она обыграла в Минске гостей из Гродненской области со счетом 12:3.

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях", - заявил президент журналистам телеканала ОНТ во время хоккейного матча, отреагировав на вопрос о том, влияют ли вирусы на его напряженный график.

Задан был Лукашенко и вопрос, может ли что-то остановить его от выхода на лед. "А зачем? Можно, но зачем? Лучше, чем спорт, особенно лед - ничего нет. Антивирусное лекарство, самое настоящее", - заверил он прессу.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко не хочет помогать туристам, которые уехали во время пандемии.