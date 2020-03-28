Россия закрывает границу из-за пандемии

Российские власти оставляют открытой границу с временно неподконтрольными Украине отдельными районами Донецкой и Луганской областей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России с 00:00 30 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте российского Кабмина в субботу, 28 марта.

Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Ограничения на въезд-выезд в РФ не касаются российских дипломатов, их семей, а также официальных делегаций, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения.

Также Россия оставляет открытой границу с временно неподконтрольными Украине отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Сепаратисты смогут ездить в РФ по российским паспортам.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 1264 человека, из них 228 за последние сутки. Скончались семь россиян, из них пятеро в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Оренбурге.

Напомним, в России объявили нерабочую неделю из-за коронавируса. Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

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