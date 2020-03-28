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Россия закрывает границу из-за пандемии

Комментариев: 10
Российские власти оставляют открытой границу с временно неподконтрольными Украине отдельными районами Донецкой и Луганской областей.
В России заразились коронавирусом 1264 человека
В России заразились коронавирусом 1264 человека

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через государственную границу России с 00:00 30 марта из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте российского Кабмина в субботу, 28 марта.

Ограничения касаются движения через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через госграницу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы.

Ограничения на въезд-выезд в РФ не касаются российских дипломатов, их семей, а также официальных делегаций, а также на россиян, являющихся водителями грузовиков международного автосообщения, на членов экипажей речных судов, бригады международного железнодорожного сообщения.

Также Россия оставляет открытой границу с временно неподконтрольными Украине отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Сепаратисты смогут ездить в РФ по российским паспортам.

По последним данным, в России заразились коронавирусом 1264 человека, из них 228 за последние сутки. Скончались семь россиян, из них пятеро в Москве, по одному в Санкт-Петербурге и Оренбурге.

Напомним, в России объявили нерабочую неделю из-за коронавируса. Выходные дни продлятся с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля.

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Теги: Россия, эпидемия, граница, россияне, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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ЗаелоПластинку    28.03.2020, 23:13
Оценка:  +15
ЗаелоПластинку
Напомню подвиги Гундяева: отжал квартиру (повод - нанопыль после ремонта), организация импорта алкогольной и табачной продукции, часики отфотошопили, а отражение убрать забыли (за 30к евро), часики за 16к баксов (эти уже даже не ретушировали, дешёвка же)
ПродувКротов    28.03.2020, 21:51
Оценка:  +25
ПродувКротов
А как же победобесие ? Как ватники в этом году беситься будут на 9 мая. Перед кем кривляться , если никто не приедет с Таджикистана например ?
ВыВсеВрете+    28.03.2020, 21:47
Оценка:  -30
ВыВсеВрете+
Как же майДаунят плющит при слове Россия,. Одно слово дебилы.
ПродувКротов    28.03.2020, 21:52
Оценка:  +28
ПродувКротов
До войны про вашу вонючую на россию все практически забыли и забили на нее.
WTF2wtf    28.03.2020, 23:05
Оценка:  +19
WTF2wtf
Быдлобот оккупантов, ты типа не понимаешь значения слова "оккупанты" ...
Гитлеровцев ты помнишь, быдло виртуальное? ... так теперь презик россии сделал вас такими ублюдками по своей хотелке.
ВыВсеВрете+    28.03.2020, 21:41
Оценка:  -30
ВыВсеВрете+
Поляки закрыли границу с усраиной, где теперь батрачить будете, так и сдохните с голоду.
zirka2006    28.03.2020, 20:50
Оценка:  +26
zirka2006
В цій ситуації є важливий позитив, тепер крикунам за расею, ніхто не повірить, що без расеї ми не проживемо. І кордони виявляється можна закривати. Раша гудбай!
СливнойБачок    28.03.2020, 20:45
Оценка:  +19
СливнойБачок
Они самоуничтожаются
DrFreeman    28.03.2020, 20:33
Оценка:  +27
DrFreeman
забор нужно ставить с мелкой ячейкой, чтобы говно, которое бросают русские обезьяны, не могло пролетать.
Брюква_и_Клюква    28.03.2020, 20:30
Оценка:  +32
Брюква_и_Клюква
Будет здорово, если говенные мокши больше никогда не откроют свои границы.
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