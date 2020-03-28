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В Италии число жертв COVID-19 превысило 10 тысяч

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Число выздоровевших в Италии за сутки выросло на 1434 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии.
Транспортировка гробов с жертвами коронавируса в городе Понте-Сан-Пьетро
Транспортировка гробов с жертвами коронавируса в городе Понте-Сан-Пьетро

В Италии за последние сутки скончались 889 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Италии в субботу, 28 марта.

Теперь общее число жертв пандемии в стране составляет 10023. Накануне сообщалось о 969 умерших в Италии.

Число инфицированных в Италии с момента начала пандемии достигло 92472 человек, включая жертв и выздоровевших. За последние сутки их количество выросло на 5974. Таким образом, рост зараженных остается стабильным вторые сутки подряд – накануне сообщалось о 5959 зараженных.

Также число выздоровевших за сутки возросло на 1434 человека. Это рекордный показатель с начала пандемии. При этом накануне сообщалось о 589 выздоровевших, а позавчера – о 999. Всего выздоровели 12384 человека.

Напомним, в ВОЗ считают, что на этой неделе Италия может достичь своего пика заболевания коронавирусом.

Также сообщалось, что реальная цифра инфицированных коронавирусом в Италии может превышать официальные данные в десять раз.

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Теги: Италия, смерть, эпидемия, инфекция, жертвы, пандемия, умер, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    28.03.2020, 21:55
Оценка:  -21
Антибес
Бедные люди...(((((((((((((((
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