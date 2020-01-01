Талибы отказались от переговоров с делегацией властей Афганистана

Состав переговорной группы не отражает интересы всех сторон афганского конфликта, считают талибы.

Радикальное движение "Талибан" отказалось вступать в диалог с группой переговорщиков, сформированной правительством Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя талибов Забихуллу Муджахида в субботу, 28 марта.

По его словам, движение не будет вести консультации с группой, поскольку, как он утверждает, ее состав не отражает интересы всех сторон афганского конфликта.

Для достижения подлинного и прочного мира вышеупомянутая команда должна быть согласована всеми эффективными афганскими сторонами, чтобы она могла представлять все стороны, – сказал Муджахид.

Накануне правительство Афганистана сформировало группу для участия в переговорах с представителями "Талибана". В ее состав вошли политики, бывшие чиновники и представители гражданского общества – всего 21 человек, включая пятерых женщин. Возглавил делегацию экс-глава Национальной дирекции по безопасности Афганистана Мохаммад Масум Станекзай.

Как сообщал Корреспондент.net, 29 февраля США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Документ предусматривает вывод американских войск и сил НАТО из Афганистана и начало межафганского диалога.

Вскоре стало известно, что США начали вывод войск из Афганистана. Их численность с 12 тысяч человек должна сократиться до 8,6 тысяч в течение 135 дней.

В свою очередь талибы начали совершать нападения на правительственные силы в Афганистане, которые перешли "к активной обороне".

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