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Стали известны подробности смерти от коронавируса 16-летней француженки

Комментариев: 1
Гибель Джули шокировала Францию: пациентка стала самой молодой жертвой пандемии в стране. Родные говорят, что у нее был только кашель, и за день до смерти она была в удовлетворительном состоянии.
Смерть юной француженки шокировала Францию
Смерть юной француженки шокировала Францию

По словам членов семьи Джули, девушка была до заболевания совершенно здоровой. Ее недомогание началось с кашля. Об этом, в субботу, 28 марта, рассказывает издание Focus.

СМИ сообщает, что изначально девушка лечила кашель сиропом и ингаляциями. Затем она пожаловалась, что ей трудно дышать. На восьмой день заболевания мать отвезла девушку к семейному врачу, и тот, насторожившись, вызвал аварийную службу. Джули была доставлена в ближайшую больницу в Лонжумо, к югу от Парижа, а еще через день оказалась в реанимации. В то время молодая француженка жаловалась на боль в сердце.

Тогда же были выполнены два быстрых теста на заражение коронавирусом - оба оказались отрицательными. Однако уже через короткое время из-за ухудшения здоровья, Джули подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а новый тест подтвердил наличие COVID-19.

“Мы были поражены, не могли в это поверить. С самого начала нам говорили, что вирус не опасен для молодых. Мы верили в это, как и все”, - поделилась сестра погибшей.

На следующий день Джули умерла.

Согласно заключению французского министерства здравоохранения, Джули умерла от особенно агрессивной формы коронавируса, который крайне редко встречается у молодых людей. 

Ранее во Франции от COVID-19 скончалась16-летняя девушка без хронических заболеваний. Джули А. стала самой молодой погибшей в Европе.  

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Теги: смерть, Франция, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos    29.03.2020, 01:58
Оценка:  -9
Boxerogos
Сиропы от кашля её и убили.
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