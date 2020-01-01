Папа Римский помолился об окончании пандемии
Папа Римский Франциск провел молебен об окончании пандемии коронавируса и провозгласил благословение Граду и миру, что обычно происходит только на Пасху и Рождество.Об этом сообщил Интерфакс.
Понтифик молился на пустой площади Святого Петра в Ватикане, которая закрыта с начала марта из-за пандемии. Сообщается, что прямая трансляция богослужения велась на официальном сайте понтифика, а также транслировалась по телевидению и радио.
По словам Папы, сейчас все люди мира находятся в одинаковом положении из-за коронавируса.
“Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе. На этой лодке мы все”, - сказал Папа.
Кроме того, всем верующим, кто пожелал присоединится к его молитве онлайн, Папа Римский Франциск даровал индульгенцию.
Ранее католическая церковь разрешила дистанционно отпускать грехи верующим, которые заболели COVID-19.
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