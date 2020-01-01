Папа Римский помолился об окончании пандемии

Глава католической церкви помолился на пустой площади Святого Петра об окончании пандемии.

Папа даровал индульгенцию тем, кто его слушал онлайн

Папа Римский Франциск провел молебен об окончании пандемии коронавируса и провозгласил благословение Граду и миру, что обычно происходит только на Пасху и Рождество.Об этом сообщил Интерфакс.

Понтифик молился на пустой площади Святого Петра в Ватикане, которая закрыта с начала марта из-за пандемии. Сообщается, что прямая трансляция богослужения велась на официальном сайте понтифика, а также транслировалась по телевидению и радио.

По словам Папы, сейчас все люди мира находятся в одинаковом положении из-за коронавируса.

“Мы поняли, что находимся в одной лодке. Мы все уязвимы и дезориентированы, но в то же время мы все важны и нужны, мы все должны держаться вместе. На этой лодке мы все”, - сказал Папа.

Кроме того, всем верующим, кто пожелал присоединится к его молитве онлайн, Папа Римский Франциск даровал индульгенцию.

Ранее католическая церковь разрешила дистанционно отпускать грехи верующим, которые заболели COVID-19.

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