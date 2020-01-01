Более 570 тысяч человек заразились коронавирусом

Согласно данным ВОЗ, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 62 тысячи человек, число смертельных исходов выросло на 3 159.

Всемирная организация здравоохранения заявляет о 571 678 случаев заражения COVID-19 и 26 494 летальных исхода в мире. Об этом в субботу, 28 марта, в Женеве в своем ежедневном информационном бюллетене заявила ВОЗ.

Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 324 343 и 18 740 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 37 646, а умерших - на 2 635.

В Западно-Тихоокеанском регионе, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония, по состоянию на 28 марта зафиксировано 101 462 заболевших и 3 592 летальных исхода. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 100 314 человек и 1 485 умерли.

Ранее ВОЗ предупредила, что человечество ожидают миллионные жертвы без жестких действий со стороны всех стран.

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