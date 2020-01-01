ВОЗ назвала главные шаги для победы над COVID-19

Лишь одних карантинных мер недостаточно, чтоб остановить распространение коронавируса по планете, тем более победить его полностью, заявил глава ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал шесть главных шагов, которые могут привести к победе над вирусной инфекцией нового типа. Об этом пишет Business Insider.

Чтобы приблизить победу над COVID-19, ВОЗ рекомендует всем странам выполнить шесть основных пунктов.

Расширить штат медицинских работников

Медикам в борьбе с пандемией приходится работать сверхурочно. Кроме того, их банально не хватает. В то же время, быстрое обучение новых сотрудников могло бы облегчить положение и снизить риск коллапса медицинской системы.

Тотальный контроль над потенциальными носителями вируса

Например, в Сингапуре, власти используют все доступные средства для выявления потенциальных зараженных и контактировавших с ними людей. В ход идут камеры видеонаблюдения, данные банкоматов и даже специальные приложения для смартфонов.

Массовое производство тестов

Чем больше людей будет охвачено тестированием на коронавирус, тем легче будет отследить зараженных и оценить подлинные масштабы эпидемии в стране.

Организация помещений для лечения и изоляции зараженных

Необходимо воспользоваться любой возможностью для расширения палат и переоборудования свободных помещений в полевые госпитали. Например, в Китае в разгар эпидемии больницы строились всего за несколько дней. В Нью-Йорке превращают во временные клиники конференц-центры и университеты.

Обеспечение и контроль за самоизоляцией

ВОЗ рекомендует всем, кто прибыл из зараженной местности, оставаться в карантине на протяжении 14 дней.

Мобилизация властей

Все члены правительств должны осознавать серьезность ситуации и иметь представление о принимаемых мерах.

По словам главы ВОЗ, шесть перечисленных шагов дадут гарантию, что после снятия карантина эпидемия не возродится с новой силой.

Между тем, по его мнению, не стоит спешить открывать школы и предприятия даже тогда, когда пандемия пойдет на спад.

Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим и призвал к решительным действиям.

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