ВОЗ назвала главные шаги для победы над COVID-19
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал шесть главных шагов, которые могут привести к победе над вирусной инфекцией нового типа. Об этом пишет Business Insider.
Чтобы приблизить победу над COVID-19, ВОЗ рекомендует всем странам выполнить шесть основных пунктов.
Расширить штат медицинских работников
Медикам в борьбе с пандемией приходится работать сверхурочно. Кроме того, их банально не хватает. В то же время, быстрое обучение новых сотрудников могло бы облегчить положение и снизить риск коллапса медицинской системы.
Тотальный контроль над потенциальными носителями вируса
Например, в Сингапуре, власти используют все доступные средства для выявления потенциальных зараженных и контактировавших с ними людей. В ход идут камеры видеонаблюдения, данные банкоматов и даже специальные приложения для смартфонов.
Массовое производство тестов
Чем больше людей будет охвачено тестированием на коронавирус, тем легче будет отследить зараженных и оценить подлинные масштабы эпидемии в стране.
Организация помещений для лечения и изоляции зараженных
Необходимо воспользоваться любой возможностью для расширения палат и переоборудования свободных помещений в полевые госпитали. Например, в Китае в разгар эпидемии больницы строились всего за несколько дней. В Нью-Йорке превращают во временные клиники конференц-центры и университеты.
Обеспечение и контроль за самоизоляцией
ВОЗ рекомендует всем, кто прибыл из зараженной местности, оставаться в карантине на протяжении 14 дней.
Мобилизация властей
Все члены правительств должны осознавать серьезность ситуации и иметь представление о принимаемых мерах.
По словам главы ВОЗ, шесть перечисленных шагов дадут гарантию, что после снятия карантина эпидемия не возродится с новой силой.
Между тем, по его мнению, не стоит спешить открывать школы и предприятия даже тогда, когда пандемия пойдет на спад.
Ранее министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что количество смертей от коронавируса в Украине может быть катастрофическим и призвал к решительным действиям.
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