“Чтоб я знала, что ты жива”: подруги стали общаться через пса

В Австралии пес стал почтальоном для двух девочек, которые вынуждены сидеть на карантине из-за пандемии коронавируса.

Пес по кличке Наггет позволил своей маленькой хозяйке Аве воспрять духом в период добровольного заточения и помог ей наладить временно утраченный контакт с лучшей подругой. Об этом пишет Metro.

Как сообщает издание, в прошлом году Ава перенесла грипп, из-за которого она много времени провела в больнице, а потом у нее начались проблемы с почками, поэтому во время пандемии коронавируса родители приняли все меры безопасности. Теперь девочка не выходит из дома и очень скучает по лучшей подруге Сианне.

Однажды пес пришел к своей хозяйке с бумажкой на ошейнике. Оказалось, что это было письмо от ее подруги. Девочку и ее родителей очень обрадовала и растрогала эта записка.

“Ава, я знаю, что сейчас мы не можем видеться друг с другом, но мы можем отправлять сообщения через Наггета. Я не знаю почему, но ведь собаки не передают вирус. Можешь отправить мне тоже письмо, чтобы я знала, что ты все еще жива? Covid-19 в конце концов уйдет, и все будет хорошо”, - говорится в письме.

В бумажной переписке девочки стали давать друг другу задания - написать стих или нарисовать рисунок.

Сообщается, что позже взрослые установили специальный почтовый ящик, потому что Наггет стал лениться и отлынивать обязанностей почтальона.

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