Названа причина взрыва в Нигерии, разрушившего сотню домов

Взрыв произошел из-за детонации динамита в грузовике компании, занимающейся разработкой карьеров.

Стала известна причина взрыва в Нигерии, разрушившего более 100 домов dailypost.ng

Установлена причина взрыва, прогремевшего в штате Ондо на юге Нигерии и разрушившего более сотни домов. Об этом сообщает Daily Post в воскресенье, 29 марта.

"Чиновник службы безопасности на условиях анонимности сообщил, что взрыв произошел в грузовике, который перевозил взрывчатые вещества", - сказано в сообщении.

Источник издания утверждает, что грузовик транспортировал динамит для компании, занимающейся разработкой карьеров в соседнем штате Эдо. Причем дорогой машина вроде несколько раз ломалась.

Местная полиция сообщает, что в результате взрыва никто не погиб, 13 человек получили травмы, они находятся в стабильном состоянии.

Напомним, что ранее в Нигерии мощный взрыв разрушил сотни домов и автостраду. Тогда причину взрыва не удалось установить. На месте работали службы спасения.

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