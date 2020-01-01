В США от COVID-19 скончался первый младенец

В Чикаго заболел коронавирусом и умер ребенок, которому не было и года. Теперь власти проводят расследование.

В США от коронавируса умер первый младенец ndn.info

В США от COVID-19 умер первый младенец. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс в воскресенье, 29 марта.

Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", - заявила глава департамента Нгози Эзике.

Пожилые люди наиболее подвержены риску заболевания COVID-19, подчеркнули в ведомстве.

Более 85% смертей от коронавируса в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше, однако люди всех возрастов заражаются коронавирусом этого типа, указали в департаменте.

Напомним, что ранее ЕС и США согласовали усилия в борьбе с коронавирусом. Евросоюз и США имеют возможности для того, чтобы сделать существенный вклад в преодоление пандемии.

Коронавирус: 664 тыс случаев, 30 тыс смертей

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet