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В США от COVID-19 скончался первый младенец

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В Чикаго заболел коронавирусом и умер ребенок, которому не было и года. Теперь власти проводят расследование.
В США от коронавируса умер первый младенец
В США от коронавируса умер первый младенец
ndn.info

В США от COVID-19 умер первый младенец. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс в воскресенье, 29 марта.

Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.

"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", - заявила глава департамента Нгози Эзике.

Пожилые люди наиболее подвержены риску заболевания COVID-19, подчеркнули в ведомстве.

Более 85% смертей от коронавируса в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше, однако люди всех возрастов заражаются коронавирусом этого типа, указали в департаменте.

Напомним, что ранее ЕС и США согласовали усилия в борьбе с коронавирусом. Евросоюз и США имеют возможности для того, чтобы сделать существенный вклад в преодоление пандемии.

Коронавирус: 664 тыс случаев, 30 тыс смертей

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Теги: США, дети, смерть, младенец, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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