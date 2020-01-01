В США от COVID-19 скончался первый младенец
В США от COVID-19 умер первый младенец. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения штата Иллинойс в воскресенье, 29 марта.
Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.
"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", - заявила глава департамента Нгози Эзике.
Пожилые люди наиболее подвержены риску заболевания COVID-19, подчеркнули в ведомстве.
Более 85% смертей от коронавируса в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше, однако люди всех возрастов заражаются коронавирусом этого типа, указали в департаменте.
Напомним, что ранее ЕС и США согласовали усилия в борьбе с коронавирусом. Евросоюз и США имеют возможности для того, чтобы сделать существенный вклад в преодоление пандемии.
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