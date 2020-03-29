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Число жертв COVID-19 в мире превысило 30 тысяч

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Всего коронавирусную болезнь зафиксировали у более, чем 600 000 жителей планеты.
Больше 30 000 человек заразились коронавирусом
Больше 30 000 человек заразились коронавирусом
EPA/UPG

По состоянию на утро 29 марта, в мире от COVID-19 умерли 30 848 человека. Всего коронавирусной болезнью заболели 664 924 человек, из них 140 222 уже выздоровели. Соответствующие данные приводит центр Джона Хопкинса.

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Коронавирус за последние сутки большего всего унес жизней в Италии: 889 жертв. В Испании за это время скончались 844 человека. В США - 480, во Франции - 320, в Иране - 139.

С начала пандемии COVID-19 в Италии от нее умерли 10 023 человек, в Испании - 5982, Китае - 3304, Иране - 2517, Франции - 2317 и 2191 - в США.

В Китае зафиксировано больше всего случаев выздоровления: 75 576. В Европе по этому показателю на первом месте Италия - 12 384 человек, на втором Испания - 12 285 человек, далее Германия (8481) и Франция (5724).



Напомним, в Канаде COVID-19 заразились уже более пяти тысяч человек.

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Теги: COVID-19, коронавирус, жертвы
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Комментариев (1)
Негорро    29.03.2020, 10:23
Оценка:  -22
Негорро
С такими темпами смертности от этой заразы,до конца текущего года сгинут миллионы.Особенно в таких странах как Индия,Украина и прочие нищие страны с пещерной медициной...
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