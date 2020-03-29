Число жертв COVID-19 в мире превысило 30 тысяч

Всего коронавирусную болезнь зафиксировали у более, чем 600 000 жителей планеты.

По состоянию на утро 29 марта, в мире от COVID-19 умерли 30 848 человека. Всего коронавирусной болезнью заболели 664 924 человек, из них 140 222 уже выздоровели. Соответствующие данные приводит центр Джона Хопкинса.

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Коронавирус за последние сутки большего всего унес жизней в Италии: 889 жертв. В Испании за это время скончались 844 человека. В США - 480, во Франции - 320, в Иране - 139.



С начала пандемии COVID-19 в Италии от нее умерли 10 023 человек, в Испании - 5982, Китае - 3304, Иране - 2517, Франции - 2317 и 2191 - в США.



В Китае зафиксировано больше всего случаев выздоровления: 75 576. В Европе по этому показателю на первом месте Италия - 12 384 человек, на втором Испания - 12 285 человек, далее Германия (8481) и Франция (5724).





Напомним, в Канаде COVID-19 заразились уже более пяти тысяч человек.