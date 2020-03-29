В Москве уже больше 1000 человек заразились COVID-19
Количество людей заболевших коронавирусной болезнью в Москве перевалило за тысячу.
По состоянию на утро 29 марта в столице Российской Федерации подтверждено более тысячи заражений коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим острую респираторную болезнь COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщают российские СМИ.
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"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - отметил он.
Мэр Москвы также сообщил, что в субботу в столице России закрылись около 55 тысяч точек питания и магазинов.
Напомним, в Киев из Москвы приехал спецпоезд с украинцами.
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все и так в курсе, что с 2014-го президент россии - Хyйло ...
и ты скачи нахyй ...
Зря скакало, шизоидное украинофобко?
президент россии Путин В.В. - просто Хyйло.
А ты продолжай стабильно скакать нахyй, быдлобот из раши ...
Учи быдляк из раши, теперь это аксиома ... и твои бессмысленные скачки по акканунтам и постояяный срач только подтверждают это ежедневно и многокранто.
президент россии теперь просто Хyйло, ведущее войну против Украины по своей личной хотелке ... как ты ты тут не срал, шизоид-украинофоб
нах ты постоянно скачешь по аккаунтам, быдло антиукраинское?
Опять истерика, шизоид упоротый?
Нахyй скачи ...
Где Точка, Аминь, Занавес?
... ипать же кончелыга
президент россии в любом случае теперь просто Хyйло ... и ты это своим срачем каждый день подтверждаешь
тебе только нахyй,
шизоидное многостаночное путинское быдло из раши ...
заяви на БМ в ФСБ - владелец у вас в раше много лет прячется