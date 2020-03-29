В Москве уже больше 1000 человек заразились COVID-19

Количество людей заболевших коронавирусной болезнью в Москве перевалило за тысячу.

По состоянию на утро 29 марта в столице Российской Федерации подтверждено более тысячи заражений коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим острую респираторную болезнь COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщают российские СМИ.

Читай также: В Украине уже больше 400 человек заболели COVID-19

"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - отметил он.



Мэр Москвы также сообщил, что в субботу в столице России закрылись около 55 тысяч точек питания и магазинов.



Напомним, в Киев из Москвы приехал спецпоезд с украинцами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram