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В Москве уже больше 1000 человек заразились COVID-19

Комментариев: 43
Количество людей заболевших коронавирусной болезнью в Москве перевалило за тысячу.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

По состоянию на утро 29 марта в столице Российской Федерации подтверждено более тысячи заражений коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим острую респираторную болезнь COVID-19. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщают российские СМИ.

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"Ситуация с распространением коронавируса перешла в новую стадию. Зафиксировано уже больше тысячи случаев заболевания по Москве", - отметил он.

Мэр Москвы также сообщил, что в субботу в столице России закрылись около 55 тысяч точек питания и магазинов.

Напомним, в Киев из Москвы приехал спецпоезд с украинцами.

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Теги: Москва, Россия, Коронавирус
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Комментариев (43)
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ДобрячийСер    29.03.2020, 16:46
Оценка:  -2
ДобрячийСер
А у нас в реале в десятки раз больше зараженых.Будем про Москву писать?
WTF2wtf    29.03.2020, 16:47
Оценка:  +1
WTF2wtf
Твое дело скакать с ника на ник и гадить ...
ГyнВсемогущий    29.03.2020, 16:38
Оценка:  -3
ГyнВсемогущий
wtf2wtf,ты очень смешной и очень тупой бот.Когда ты сдохнешь от коронавируса,честно,я очень сильно расстроюсь на пару секунд.Ведь ты так сильно меня смешишь.А я так сильно люблю смеяться!Будь.Но недолго,будущий покойник.))))))))))
WTF2wtf    29.03.2020, 16:40
Оценка:  +3
WTF2wtf
Boxerogos=Антибес-Антибот-Антир аб-Простакк-Предаторр-Негорро-М истериокс-НеистовыйГун-ГунВсемо гущий-УкраинаЦэБурунди-СерыйКыц ь-КудлатыйКыць-КульныйПэрэць-Фа йныйДрузяка-Редкий-ВладимирИльи ч-СпасительМаккейн (и т.д.),
все и так в курсе, что с 2014-го президент россии - Хyйло ...

и ты скачи нахyй ...
WTF2wtf    29.03.2020, 16:43
Оценка:  +2
WTF2wtf
Быдлобот путинский тупо в истерике ... оштрафуют за такое о недоцарьке россии, который теперь просто Хyйло.
Зря скакало, шизоидное украинофобко?
ГyнВсемогущий    29.03.2020, 16:29
Оценка:  -5
ГyнВсемогущий
Антибес,тебе виднее,ты же в Раше живешь и тебе решать кто твой президент.А у нас президент Зе.Ты весели меня почаще,клоун,ради тебя,долбойоба я здесь и нахожусь.Обожаю смеяться!)))))
WTF2wtf    29.03.2020, 16:33
Оценка:  +4
WTF2wtf
Boxerogos,
президент россии Путин В.В. - просто Хyйло.

А ты продолжай стабильно скакать нахyй, быдлобот из раши ...
ГyнВсемогущий    29.03.2020, 16:34
Оценка:  -3
ГyнВсемогущий
Антибес из Раши,только тебе решать кто твой президент.А мой президент Зе и мне твой Путин не интересен.Отсасывай ему как-нибудь сам.)))))
WTF2wtf    29.03.2020, 16:47
Оценка:  +2
WTF2wtf
Путин - Хyйло?
Учи быдляк из раши, теперь это аксиома ... и твои бессмысленные скачки по акканунтам и постояяный срач только подтверждают это ежедневно и многокранто.
Kostos    29.03.2020, 16:19
Оценка:  +3
Kostos
РогВсемсосущий, ПНХ
WTF2wtf    29.03.2020, 16:22
Оценка:  +3
WTF2wtf
Оно там живет и не вылезает уже ... может потому и такая вавка в голове
ГyнВсемогущий    29.03.2020, 16:26
Оценка:  -4
ГyнВсемогущий
Антибес из Раши,то что ты уже давно сам с собой общаешься,это прекрасно!Значит твоя шизофрения никуда не делась и прогрессирует.Ты меня веселишь гораздо сильнее чем клоуны из"Час пик"!)))))
WTF2wtf    29.03.2020, 16:30
Оценка:  +4
WTF2wtf
Аминь или занавес, быдло путинское?
президент россии теперь просто Хyйло, ведущее войну против Украины по своей личной хотелке ... как ты ты тут не срал, шизоид-украинофоб
ГyнВсемогущий    29.03.2020, 16:33
Оценка:  -2
ГyнВсемогущий
Антибес из Раши,только тебе решать кто твой президент.А мой президент Зе,и мне твой Путин не интересен.Соси ему как-нибудь сам.)))))
WTF2wtf    29.03.2020, 16:35
Оценка:  +3
WTF2wtf
Путин - Хyйло ... а ты продолжай скакать по аккаунтам, быдло путинское и тупо гадить - в этом смысл твоей никчемной жизни
ГyнВсемогущий    29.03.2020, 16:07
Оценка:  -7
ГyнВсемогущий
Так то ж в Москве!Там сто тысяч обследовали.У 1000 нашли.А у нас 1000 обследовали у 400 нашли.
WTF2wtf    29.03.2020, 16:08
Оценка:  +9
WTF2wtf
"Boxerogos-Антибес" ,
нах ты постоянно скачешь по аккаунтам, быдло антиукраинское?
Опять истерика, шизоид упоротый?
Нахyй скачи ...
ГyнВсемогущий    29.03.2020, 16:13
Оценка:  -7
ГyнВсемогущий
Boxerogos-Антибес из Раши,снова ты меня спутал с кем-то.Твой сизифов труд в виде подтасовки рейтинговых оценок очень веселит украинцев,сидящих на карантине.Но ты продолжай,продолжай.)))))
WTF2wtf    29.03.2020, 16:18
Оценка:  +5
WTF2wtf
Почему не дописал до конца, шизоид путинcкий (который президент россии - Хyйло)?
Где Точка, Аминь, Занавес?

... ипать же кончелыга
ГyнВсемогущий    29.03.2020, 16:24
Оценка:  -5
ГyнВсемогущий
Антибес,под каким бы ты своим из 150 ников не рыгал из Раши,ты ничего не изменишь.Я в Украине живу,сейчас по ICTV смотрю"Час пик".А ты даже не знаешь что такое ICTV,но зато ты знаешь что ты тупой клоун!Гыгыгыгыгы!)))))
WTF2wtf    29.03.2020, 16:25
Оценка:  +3
WTF2wtf
Быдло путинское многостаночное,
президент россии в любом случае теперь просто Хyйло ... и ты это своим срачем каждый день подтверждаешь
Мистериокс    29.03.2020, 15:32
Оценка:  -21
Мистериокс
Наверняка при этом обследовано было в десятки раз больше.У нас на всю страну гораздо меньше обследованных,чем в одной Москве.Зато только 400+ заразившихся.Хотя в реальности таких минимум в 10 раз больше.
WTF2wtf    29.03.2020, 16:07
Оценка:  +8
WTF2wtf
"Boxerogos-Антибес",
тебе только нахyй,
шизоидное многостаночное путинское быдло из раши ...
xapi3mat    29.03.2020, 13:38
Оценка:  +18
xapi3mat
карантин не маскве? нее, не слышал!
WTF2wtf    29.03.2020, 14:17
Оценка:  +16
WTF2wtf
Там в города уже войска стягивают ...
WTF2wtf    29.03.2020, 14:19
Оценка:  +15
WTF2wtf
Местные комментируют эти армейские колонны в стиле: "валить нахрен из города подальше надо" ...
WTF2wtf    29.03.2020, 14:19
Оценка:  +15
WTF2wtf
и это речь не только о москве ...
Арсений_Авакян    29.03.2020, 13:25
Оценка:  -1
Арсений_Авакян
А метро там не закроешь. Это капец будет.
BOOTSMANN    29.03.2020, 13:16
Оценка:  +23
BOOTSMANN
Из всего населения этого поганого города нас интересует только один персонаж. И не столько его состояние, а сдох он уже или нет.
solani    29.03.2020, 13:01
Оценка:  -19
solani
Бигмир, может сделаете так, чтобы с помощью программ определенных миллионные + и - не ставили пару человек под ста никами , уже никто не хочет тут вести диалог из-за этого.
solani    29.03.2020, 13:02
Оценка:  -19
solani
Понятно же все- пара не совсем здоровых людей, обделенных счастьем в жизни, нашли себе занятие и испытывают то этого нездоровое удовлетворение, так-как иного жизнь их лишила. Хотя наводит на мысль, что это вообще-то не два , а один ущербный(ая)
Мистериокс    29.03.2020, 15:35
Оценка:  -20
Мистериокс
solani,Вас автоматически минусует специальная бот-программа по Вашему нику,которой управляет дежурный бигмировский порохобот.Смените ник и временно количество минусов у Вас не будет таким большим.Либо создайте несколько разных аккаунтов и пишите с них до блокировки.
Мистериокс    29.03.2020, 15:39
Оценка:  -20
Мистериокс
Данная бот программа позволяет без проблем ставить 25 минусов за пару минут.Администрации этого говносайта очень выгодно разжигание,поэтому она никак не реагирует на эту подтасовку рейтинговых оценок.
kulikusha    29.03.2020, 15:47
Оценка:  +1
kulikusha
значит будут тут два дауна тусоваться, ичто это им даст, рейтинг то упадет посещаемости
ГyнВсемогущий    29.03.2020, 16:10
Оценка:  -8
ГyнВсемогущий
Что это им даст?Ну во-первых,это их работа и им за это платят.Программа эта доступна лишь обитателям ботофермы.А цель ботов какая?Правильно,создавать своими оценками видимость общественного мнения.А у БМ рейтинга давно нет,это дно.
WTF2wtf    29.03.2020, 16:24
Оценка:  +5
WTF2wtf
Boxerogos,
заяви на БМ в ФСБ - владелец у вас в раше много лет прячется
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