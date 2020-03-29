СМИ сообщили об активизации ядерных испытаний в Северной Корее

В марте в КНДР провели девять ракетных испытаний. Две запущенные накануне ракеты приземлились в океане.

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты ближнего радиуса действия - это восьмой и девятый запуск ракет за этот месяц. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 29 марта.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи передает, что из прибрежного района Вонсан были выпущены два "снаряда ближнего действия", которые пролетели 230 километров на максимальной высоте 30 километров.

"В ситуации, когда весь мир испытывает трудности из-за COVID-19, такого рода военные действия Северной Кореи очень неуместны, и мы призываем к немедленной остановке", - сказано в заявлении южнокорейских властей.

При этом Минобороны Японии заявило, что это баллистические ракеты, и они не приземлились на территории Японии или в ее исключительной экономической зоне.

Северокорейские войска проводят постоянные военные учения, обычно под личным наблюдением лидера Ким Чен Ына. Это самое большое количество ракет, когда-либо выпущенных Северной Кореей за один месяц, согласно подсчетам Шеа Коттона, старшего научного сотрудника Центра исследований проблем нераспространения им. Джеймса Мартина.

"В начале этого года мы видели такие частые испытания только в 2016 и 2017 годах, которые были огромными для ракетной программы Северной Кореи", - сказал Коттон.

Напомним, что ранее КНДР совершила третий пуск ракет в 2020 году. Тогда лидер Северной Кореи Ким Чен ЫН лично командовал учениями реактивной артиллерии.

Затем в КНДР подтвердили запуск новых ракет. На испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи, который заявил, что недавно в стране разработали новые оружейные системы.

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