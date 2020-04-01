ЕС осудил решение России о владении землей в Крыму

В ЕС назвали указ очередной попыткой принудительной интеграции полуострова в состав РФ и подчеркнули, что Крым является частью Украины.

ЕС не признает указ Путина о владении землей в Крыму Getty Images

Указ президента России Владимира Путина о запрете людям без гражданства РФ владеть землей в Крыму - это еще одна попытка принудительной интеграции полуострова в состав России. Такое заявление сделали в Европейской службе внешних связей в среду, 1 апреля.

Крым является частью Украины, а Россия, аннексировав полуостров, нарушила международное право, подчеркнули в ЕСВС.

"Поэтому Европейский союз не признает этот указ, который является еще одной попыткой принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова в состав России. Указ также нарушает международное гуманитарное право, поскольку является еще одним шагом к введению российского гражданства на полуострове. Это также может привести к произвольному лишению имущества", - сказано в заявлении.

В ЕС напомнили, что все еще ждут, что РФ откажется от своих притязаний на Крым и прекратит нарушать международное право на аннексированном полуострове.

"Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ", - резюмировали в ЕСВС.

Напомним, 20 марта президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому лица без гражданства РФ и иностранные юридические лица не могут владеть земельными участками в аннексированном Крыму.

Затем в Украине завели дело из-за указа Путина. Документ касается запрета на владение иностранцами, в том числе украинцами, землей в аннексированном Крыму. Следствие считает это нарушением норм международного гуманитарного права.

Также сообщалось, что ФСБ закрыла выезд из Крыма. Крымчане не смогут покинуть полуостров и выехать через административную границу в соседнюю Херсонскую область.

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