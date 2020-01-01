Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции протестируют лекарство против коронавируса

Комментариев: 0
Лекарственный препарат HEMO2life уже прошел испытания в США на людях с мозговой гипоксией.
Препарат применяли при лечении гипоксии
Препарат применяли при лечении гипоксии
 
Во Франции 10 пациентов согласились на исследование препаратом, который должен помогать людям с тяжелыми осложнениями коронавируса, сообщает  Le Express.
 
Препарат сделан на основе гемоглобина морских червей и способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека.
 
Ученые считают, что кровь морских червей Arenicolaes - это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания коронавирусом, говорится в публикации. 
 
Уже 10 пациентов с COVID-19 согласились на тестирование препарата. Всем им введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС - угрожающее для жизни воспалительное поражение легких). Этот раствор сделан из гемоглобина морского червя.
 
Продукт под названием HEMO2life уже прошел испытания в США на людях с мозговой гипоксией. 
 
Компания-изготовитель препарата уже заявила, что в случае успеха готова сразу предоставить 5 тыс. доз раствора и может в короткий промежуток времени произвести дополнительно 15 тыс. доз.
 
 
Напомним, российские ученые сообщили о создании трех препаратов, которые теоретически могут быть эффективны при лечении коронавируса.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Лекарственные препараты, Франция, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь