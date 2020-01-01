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В ВОЗ ждут миллион подтвержденных случаев COVID-19

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В ВОЗ ожидают, что в ближайшие несколько дней мир достигнет одного миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
Число зараженных достигнет миллиона
Число зараженных достигнет миллиона
 
Число зараженных новым коронавирусом в мире приближается к одному миллиону человек, заявил в среду, 1 апреля, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Интерфакс-Украина.
 
"В ближайшие несколько дней мы достигнем одного миллиона подтвержденных случаев заражения COVID-19", - сказал он.
 
Гебрейесус выразил обеспокоенность в связи со "стремительным ростом и глобальным распространением инфекции".
 
"За последние пять недель мы наблюдаем почти экспонентный рост количества новых случаев заражения COVID-19, который проник почти в каждую страну", - заявил глава ВОЗ.
 
По его словам, число смертей за последнюю неделю увеличилось более чем в два раза и в ближайшее время количество пациентов, скончавшихся вследствие заражения коронавирусом, увеличится до 50 тыс. человек.
 
Согласно последним данным, в мире по состоянию на 1 апреля зафиксировано более 912 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, свыше 45 тыс. заразившихся скончались. Между тем, порядка 192 тыс. заболевших выздоровели.
 
Накануне ВОЗ и ВТО предупредили о дефиците продуктов в связи с пандемией коронавируса.
 

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Теги: ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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