Для тех, кто не может уснуть: появился специальный подкаст
Изначально автор подкаста для полуночников хотел читать в прямом эфире учебники, потому что они “усыпляют быстрее всего в мире”. Но вопросы авторского права подтолкнули его к мысли, что есть тексты намного скучнее. Об этом, в среду, 1 апреля пишет Fast Company.
Тогда Элчисон решил обратить внимание на пользовательские соглашения и условия договоров, которые почти никто не читает, в то же время, проблем, связанных с защитой персональных данных и цифровой конфиденциальностью, в мире становится все больше.
Так ведущий Ts&Zzz решил, что послушать пару пользовательских соглашений перед сном будет полезно, а еще они обладают эффектом снотворного.
“Обнаруженное мною исследование 2019 года показало, что 99% условий использования приложений никто не читает, потому что по сложности они близки статьям в научных журналах. Поэтому первый сезон своих подкастов я посвятил соглашениям об услугах Apple, Google, Amazonи YouTube”, - объяснил ведущий подкаста.
Первый выпуск уже доступен на Apple Podcasts. Он длится 23 минуты и посвящен условиям пользования Facebook.
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