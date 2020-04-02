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На фразу “социальное дистанцирование” хотят взять патент

Комментариев: 1
Более десяти американских компаний подали заявки на регистрацию фразы “социальное дистанцирование”, как товарного знака.
Популярную фразу хотят использовать бизнесмены
Популярную фразу хотят использовать бизнесмены
iStock

Фраза “социальное дистанцирование” в интернете бьет рекорды по популярности. Только в Instagram хэштег #socialdistancingу поминается более 3,9 миллион раз. Его хотят использовать более десятка производителей продуктов, алкоголя, одежды, и других товаров. Об этом сообщает портал TMZ.

Среди тех, кто претендует на популярную фразу, входят, например, создатели настольной игры What Do You Meme и агентство по управлению брендами Maxx Sports and Entertainment.

Однако американские юристы полны скептицизма относительно того, можно ли зарегистрировать эти два слова, как товарный знак. По их словам, фраза “только передает информационное сообщение, а не идентифицирует какой-то товар”.

“На информационные сообщения, согласно американскому законодательству, нельзя признать авторское право”, считают юристы.

Тем временем в Таиланде за первоапрельские шутки и розыгрыши на тему коронавируса обещают сажать в тюрьму. 

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Теги: США, торговая марка, Коронавирус, юристы, авторское право
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MykRom    02.04.2020, 09:18
Оценка:  +9
MykRom
Паразиты. Так и до алфавита доберутся.
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