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Британская медсестра рассказала о муках заболевших коронавирусом

Комментариев: 2
По словам девушки, она напугана происходящим и думает, что дальше ситуация будет только ухудшаться.
Британская медсестра рассказала о муках пациентов
Британская медсестра рассказала о муках пациентов

Британская 19-летняя медсестра Люси Хатчингс рассказала журналистам о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, где она работает. Об этом, в среду, 1 апреля, пишет Daily Mail.

По словам девушки, проводящей на работе по 13 часов в сутки, пациенты с COVID-19 сильно страдают, но многие британцы до сих пор думают, что пандемия - шутка, и игнорируют карантин.

Хатчингс указала, что многим пациентам, поступившим в госпиталь, где она работает необходима искусственная вентиляция легких.

“По их глазам видно, что они испытывают боль. Они говорят, что в порядке, но это не так. Очень грустно видеть людей с вирусом. Это настоящая жизнь, и смотреть на людей, страдающих от боли, опустошает”, - говорит девушка.

По словам девушки, число поступающих пациентов на лечение от коронавируса лишь растет.  

Медсестра также отметила, что в больнице дефицит средств индивидуальной защиты.

Ранее в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от коронавируса умерли 563 человека.

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Теги: Больница, заболевание, Великобритания, медсестра, Коронавирус, госпиталь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    02.04.2020, 03:19
Оценка:  +24
Колишній-східняк
У нас тоже здесь полно умников, которые шутят. При этом каждый рассчитывает, что его лично беда обойдёт стороной.
GreenPeace!    02.04.2020, 09:25
Оценка:  0
GreenPeace!
Из-за вышеумомянутых лиц и будет в Украине ж.
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