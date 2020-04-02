Дания компенсирует бизнесу убытки из-за коронавируса.

Датское правительство согласилось выплачивать от 75% до 90% всех зарплат компаний в течение следующих трех месяцев при условии, что те не будут никого увольнять.

Кроме того, правительство Дании покроет все расходы на аренду для компаний, которые лишились дохода из-за пандемии. На осуществление этих двух мер с бюджета страны выделят 6,3 миллиарда долларов. Об этом пишет The New York Times.

“Если вы сможете помочь бизнесу преодолеть кризис и избежать банкротства, ваши люди быстрее вернутся к нормальной жизни”, - говорит Карл-Йохан Далгаард, экономист из Копенгагенского университета и председатель Датского экономического совета, который консультирует политиков.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Дании достаточно высокие налоги, однако они помогают пережить семьям трудности. Так, если датчанин, который обеспечивал семью из четырех человек, потеряет работу, следующие шесть месяцев он будет жить на 90% от потерянной зарплаты. Отмечается, что американская семья в такой ситуации обычно живет на 30% первоначального дохода.

По аналогичной схеме действуют Нидерланды. Там покрывают 90% зарплат сотрудников компаний, которые доказали, что лишились минимум 20% своего дохода. Британское правительство решило выплатить 80% зарплат, включая гонорары самозанятых.

Правительства данных стран надеются, что таким образом смогут избежать массовой безработицы.

Ранее Корреспондент рассказывал о том, как из-за коронавируса 89-летний Карстен Тюхсен Хансен с немецкой Северной Фризии и его 85-летняя подруга Инга Расмуссен из Дании встречаются на закрытом погранпереходе Авентофт, разговаривая через шлагбаум.