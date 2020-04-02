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Дания компенсирует бизнесу убытки из-за коронавируса

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Датское правительство согласилось выплачивать от 75% до 90% всех зарплат компаний в течение следующих трех месяцев при условии, что те не будут никого увольнять.
Датское правительство поддержит бизнес
Датское правительство поддержит бизнес

Кроме того, правительство Дании покроет все расходы на аренду для компаний, которые лишились дохода из-за пандемии. На осуществление этих двух мер с бюджета страны выделят 6,3 миллиарда долларов. Об этом пишет The New York Times.

“Если вы сможете помочь бизнесу преодолеть кризис и избежать банкротства, ваши люди быстрее вернутся к нормальной жизни”, - говорит Карл-Йохан Далгаард, экономист из Копенгагенского университета и председатель Датского экономического совета, который консультирует политиков.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Дании достаточно высокие налоги, однако они помогают пережить семьям трудности. Так, если датчанин, который обеспечивал семью из четырех человек, потеряет работу, следующие шесть месяцев он будет жить на 90% от потерянной зарплаты. Отмечается, что американская семья в такой ситуации обычно живет на 30% первоначального дохода.

По аналогичной схеме действуют Нидерланды. Там покрывают 90% зарплат сотрудников компаний, которые доказали, что лишились минимум 20% своего дохода. Британское правительство решило выплатить 80% зарплат, включая гонорары самозанятых.

Правительства данных стран надеются, что таким образом смогут избежать массовой безработицы.

Ранее Корреспондент рассказывал о том, как из-за коронавируса 89-летний Карстен Тюхсен Хансен с немецкой Северной Фризии и его 85-летняя подруга Инга Расмуссен из Дании встречаются на закрытом погранпереходе Авентофт, разговаривая через шлагбаум.

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Теги: глобальный экономический кризис, бизнес, Дания, компенсация
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
korvin_ral    02.04.2020, 08:57
Оценка:  0
korvin_ral
Дания компенсирует бизнесу убытки из-за коронавируса.
Украина снижает проценты по кредитам.
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