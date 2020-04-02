Из-за коронавируса в арабских странах обнищают миллионы человек

Ситуацию на Ближнем Востоке усугубляет падение цен на нефть на мировых рынках и зависимость многих арабских стран от импорта продовольствия.

Арабским странам следует готовится к экономической катастрофе, говорится в докладе, представленном в Бейруте в среду, 1 апреля, исполнительным секретарем Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии Рулой Дашти.

“Не менее 8,3 миллиона жителей арабского мира окажутся за чертой бедности в результате спада производства и закрытия предприятий, - подчеркнула она. - Последствия кризиса будут очень тяжелыми и затронут наименее защищенные в социальном плане слои населения - женщин и молодежь".

Эксперт прогнозирует, что совокупный ВВП в арабском регионе сократится на 42 миллиарда долларов в 2020 году.

"Правительствам арабских государств следует принять срочные меры с тем, чтобы защитить население от обнищания и голода", - подчеркнула Дашти.

Ранее ВОЗ и ВТО предупредили, что мир может столкнуться с нехваткой продовольствия.

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