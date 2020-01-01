В Еврокомиссии разработали программу защиты бизнеса на период пандемии

Концепция сокращенного рабочего дня поможет Европе перезапустить экономический двигатель сразу после окончания карантина.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о внедрении новой концепции сокращенного рабочего дня, которая должна поддержать компании и сотрудников, временно оставшихся без работы из-за пандемии коронавируса. Об этом фон дер Ляйен заявила в видеообращении, обнародованном на портале Евросоюза.

По ее словам, Европа выдвигает новую инициативу под названием Sure - State-supported short-time work. ("краткосрочная работа при государственной поддержке").

Урсула фон дер Ляйен отметила, что эта концепция основана на опыте успешного преодоления финансового кризиса 2008 года.

"Идея проста. Если компания не получает заказов или остается без работы вследствие внешних шоковых явлений, подобных коронавирусу, она не будет увольнять своих работников. Она сохранит за ними рабочие места, даже если работникам придется выполнять меньший объем работы. Остальное время работники могут, например, осваивать новые навыки на пользу себе и своей компании", - пояснила глава Еврокомиссии.

По ее словам, на этой неделе Еврокомиссия предложит новый инструмент в поддержку такого краткосрочного труда.

"Он поможет наиболее уязвимым странам, а гарантируется всеми странами-членами. Это – проявление европейской солидарности в действии", - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Такая практика, по ее убеждению, позволит "залатать дыры" в кошельках работников во время кризиса, предоставит им возможность платить за жилье и покупать необходимое. В то же время такая практика будет иметь положительный эффект для всей экономики. Как результат – компании и работники смогут вернуться к нормальному ритму работы сразу после завершения кризиса, когда вновь возрастет потребление и появятся новые заказы на продукцию.

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