В Конго от удара током погибли 20 человек

Удар молнии оборвал высоковольтные линии электропередачи, принадлежащие государственной электроэнергетической компании.

Инцидент произошел во время грозы в Браззавиле

В одном из пригородов столицы Республики Конго Браззавиля не менее 20 человек погибли при ударе током в результате обрыва высоковольтных линий электропередач. Об этом накануне сообщило агенство Синьхуа.

"В ходе ливней, которые обрушились на Браззавиль около пяти часов утра среды, удар молнии оборвал высоковольтные линии электропередачи, принадлежащие государственной электроэнергетической компании Energie electrique du Congo", – говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы, некоторые из жертв скончались прямо у себя дома, а некоторые – прямо на улице.

Получившие травмы были госпитализированы в больницу Talangai Reference Hospital. Число жертв, вероятно, может вырасти.

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