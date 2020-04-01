Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Конго от удара током погибли 20 человек

Комментариев: 0
Удар молнии оборвал высоковольтные линии электропередачи, принадлежащие государственной электроэнергетической компании.
Инцидент произошел во время грозы в Браззавиле
Инцидент произошел во время грозы в Браззавиле

В одном из пригородов столицы Республики Конго Браззавиля не менее 20 человек погибли при ударе током в результате обрыва высоковольтных линий электропередач. Об этом накануне сообщило агенство Синьхуа.

"В ходе ливней, которые обрушились на Браззавиль около пяти часов утра среды, удар молнии оборвал высоковольтные линии электропередачи, принадлежащие государственной электроэнергетической компании Energie electrique du Congo", – говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы, некоторые из жертв скончались прямо у себя дома, а некоторые – прямо на улице.

Получившие травмы были госпитализированы в больницу Talangai Reference Hospital. Число жертв, вероятно, может вырасти.

Ранее в Киеве мужчина убил током партнершу во время секса, а испугавшись разоблачения, задушил ее дочь. За это преступление он получил 15 лет тюрьмы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: молния, Конго, жертвы, молнии, погибли, удар током, пострадавшие, ДР Конго, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь