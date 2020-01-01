ВОЗ обеспокоилась психическим здоровьем людей из-за карантина

В ВОЗ призвали соблюдать активность, не смотря на сидячий образ жизни, а также правильно питаться.

Во Всемирной организации здравоохранения обеспокоились влиянием на психологическое состояние людей в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса, пишет Интерфакс-Украина в четверг, 2 апреля.

"Мы должны обращать особое внимание на то, чтобы применяемые меры не создавали серьезных последствий с точки зрения психического здоровья людей", - сказала представитель европейского отделения ВОЗ Катарина де Кат.

В частности, по ее словам, необходимо уделять повышенное внимание "доступной и всеобъемлющей" поддержке тем, кто в ней нуждается в условиях пандемии коронавируса, в особенности - пожилым людям.

Еще в организации напомнили о важности физической активности в домашних условиях в случаях самоизоляции. В ВОЗ считают, что это может "помочь оставаться спокойными и продолжать обеспечивать защиту своего здоровья" в этот период.

Среди рекомендаций по физической активности, размещенным на сайте организации, - в случае "сидячего" образа жизни - стараться вставать каждые 30 минут, а также заниматься медитацией и делать глубокие вдохи, правильное питание и непродолжительные активные "физические перерывы" в течение дня, в частности, "танцы, игры с детьми и выполнение домашних дел".

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