В Австралии начали лабораторные испытания двух вакцин от коронавируса

ВОЗ одобрила эти вакцины для тестирования на животных. Теперь ученые оценят, работают ли вакцины и безопасны ли они для человека.

В Австралии тестируют две вакцины от коронавируса pixabay.com

Ученые в Австралии тестируют две потенциальные вакцины от COVID-19. Об этом сообщает ВВС в четверг, 2 апреля.

"Вакцины, созданные Оксфордским университетом и американской компанией Inovio Pharmaceutical, были одобрены для тестирования на животных Всемирной организацией здравоохранения. Национальное научное агентство Австралии оценит, работают вакцины и будут ли они безопасны для человека", - сказано в публикации.

Сейчас образцы вакцины тестируют на хорьках. Первые результаты испытаний на животных появятся до июня, говорят ученые.

При этом всего в мире сейчас разрабатывается по меньшей мере 20 вакцин от Sars-CoV-2. Первое испытание на людях произошло в прошлом месяце в США, но ему не предшествовало испытание на животных.

Напомним, что ранее США рассказали о сроках появления вакцины от COVID-19. Разработка вакцины может занять три месяца, а то и больше, но доступна она будет только к следующей весне.

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