Убийство украинца в аэропорту Лиссабона: Всплыли новые подробности

Житель Львовской области, вероятно, был избит до смерти португальскими таможенниками.

Португальские офицеры пытались скрыть, что смерть 40-летнего украинца в аэропорту Лиссабона наступила в результате побоев. Ранее они заявляли, что мужчина умер от эпилепсии, после того как был оставлен один в наручниках в комнате. Об этом пишет zaxid.net со ссылкой португальские СМИ.

Читай также: В Португалии зафиксировали самую молодую в Европе смерть от коронавируса

Отмечается, что трое инспекторов иммиграционной службы Португалии убили в аэропорту Лиссабона 40-летнего жителя г. Новояворовск Львовской области по имени Игорь, который работал в Европе строителем.

Игорь, фамилию которого по просьбе его семьи издание не указывает, посетил Португалию для подписания контракта на работу строителем в Бельгии. По словам подруги семьи убитого, мужчина посетил Португалию впервые.

Читай также: Португалия отозвала военных из Ирака в связи с пандемией

Известно, что 10 марта в 15:00 он прибыл в Португалию рейсом из Стамбула. Однако в аэропорту Лиссабона Игоря почему-то не выпустили из таможенной зоны. Миграционная служба якобы заподозрила, что Игорь хочет незаконно въехать в страну. Его оставили в аэропорту 10 марта и собирались отправить обратно в Стамбул. Однако 12 марта в 18:00 его нашли мертвым в медицинской комнате аэропорта. Мужчина лежал в наручниках лицом вниз.

Сначала офицеры иммиграционной службы утверждали, что украинец умер от эпилепсии или сердечного приступа. Но врач, который делал вскрытие тела Игоря, сообщил местной полиции, что он умер от побоев.

Читай также: Президент Португалии отправился на карантин из-за COVID-2019

Этот инцидент привел к отставке директора иммиграционной службы в Лиссабоне. А инспекторов, которые подозреваются в убийстве, португальская полиция арестовала прямо во время их дежурства в аэропорту. Им грозит до 25 лет тюрьмы.

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на португальские СМИ, у погибшего жителя Новояворовска остались жена Оксана, которая работает учительницей младших классов, и двое детей - 14-летняя дочь и 8-летний сын.

Читай также: Парламент Португалии поддержал закон об эвтаназии

Сейчас родные не могут получить тело убитого украинца: на его перевозку в Украину нужно 3500 евро. Кроме того, из-за закрытия в Украине авиасообщения на фоне пандемии коронавируса, для доставки тела надо организовать специальный рейс и пока неизвестно, когда появится такая возможность.

Напомним, ранее стало известно, что полиция Португалии расследует смерть украинца в аэропорту Лиссабона. Позднее португальская полиция задержала троих таможенников, которых подозревают в убийстве украинца.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.