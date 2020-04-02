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Путин продлил выходные в России на месяц

Комментариев: 11
Пик пандемии коронавируса в России еще не пройден. А в Москве "переломить ситуацию" пока не удалось, констатировал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за пандемии коронавируса до конца апреля. Об этом он сказал в обращении к россиянам в четверг, 2 апреля.

"Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно", – сказал российским президент.

Путин отметил, что нерабочие дни пройдут "с сохранением за работниками их заработной платы".

По его словам, ранее объявленная выходная неделя позволила снизить риски и выиграть время для действий против эпидемии, однако ее пик в России, еще не пройден. В частности, в Москве "переломить ситуацию" пока не удалось.

При этом Путин пообещал россиянам, что власть "будет действовать согласованно и надежно, а главное – на опережение".

Напомним, по состоянию на 2 апреля в России число инфицированных COVID-19 достигло 3548 человек (2475 из них – в Москве). Умерли 30 человек. Также в России утверждают, что 235 полностью выздоровели.

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Теги: Россия, Путин, эпидемия, пандемия, Владимир Путин, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
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ЗаелоПластинку    02.04.2020, 19:25
Оценка:  +8
ЗаелоПластинку
Белоглазова (шлюха Шария), как верный путинюгенд, отмечала день захвата Крыма в Москве. Видео легко найти. Вот вам и доказательство того, что Шарий - прокацапский блохер. Ведь кто-кто, а Шарий умеет проверять поднаготную человека. Или свою шлюху не проверял?
sebax    02.04.2020, 19:14
Оценка:  +10
sebax
Вже звільняються самі. Комі, губернатор Архангельска, Тіньков, нафта по $15. Ви дєржитєсь
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 19:21
Оценка:  +10
Брюква_и_Клюква
Мокшанский URALs упал ниже себестоимости. Белорусы покупают по $4, но одни добрые. А остальным Xyйло будет еще и доплачивать.
Простакк    02.04.2020, 19:07
Оценка:  -10
Простакк
Путин продлил.А потрохобот под кучей ников тут же усрался в комментах от зависти.Ведь ему Потрох выходные не даёт.)))))
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 19:17
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
У тебя, мокша, выходные, а не карантин. Это значит, что ты, как и прежде можешь приглашать в свою избу соседей говномесов.
Graddfeydd    02.04.2020, 18:45
Оценка:  +15
Graddfeydd
Таки снова не "карантин", а просто "нерабочие дни"? Видать, лавры Гурбангулы Мяликгулыевича покоя не дают...
ЗаелоПластинку    02.04.2020, 18:41
Оценка:  +16
ЗаелоПластинку
Лови тролляку! Пересвет - одна сотая Антибеса. Он лжет о том, что МН17 был сбит не русским буком, хотя все в курсе о сюжете LifeNews и сводках Стрелкова Так они создают иллюзию, что это общее мнение. Не ведитесь
Брюква_и_Клюква    02.04.2020, 18:27
Оценка:  +17
Брюква_и_Клюква
А потом еще на месяц. Диды на палках отменяются.
Woodbrother    02.04.2020, 19:51
Оценка:  +2
Woodbrother
Натягивание дидов на палочку произойдет в этом году в домашней обстановке, что бы никто не видел
WTF2wtf    02.04.2020, 18:25
Оценка:  +19
WTF2wtf
Это и так понятно было с самого начала ... ему деваться некуда, как бы не пытался по-началу морозиться
Kostos    02.04.2020, 18:13
Оценка:  +20
Kostos
фсьо ниправда! вна мокселе фсьо харашо!
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