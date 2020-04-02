Путин продлил выходные в России на месяц

Пик пандемии коронавируса в России еще не пройден. А в Москве "переломить ситуацию" пока не удалось, констатировал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в РФ из-за пандемии коронавируса до конца апреля. Об этом он сказал в обращении к россиянам в четверг, 2 апреля.

"Пик эпидемии в мире еще не пройден, в том числе и в нашей стране. В связи с этим мной принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно", – сказал российским президент.

Путин отметил, что нерабочие дни пройдут "с сохранением за работниками их заработной платы".

По его словам, ранее объявленная выходная неделя позволила снизить риски и выиграть время для действий против эпидемии, однако ее пик в России, еще не пройден. В частности, в Москве "переломить ситуацию" пока не удалось.

При этом Путин пообещал россиянам, что власть "будет действовать согласованно и надежно, а главное – на опережение".

Напомним, по состоянию на 2 апреля в России число инфицированных COVID-19 достигло 3548 человек (2475 из них – в Москве). Умерли 30 человек. Также в России утверждают, что 235 полностью выздоровели.

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