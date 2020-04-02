В Китае продолжают есть летучих мышей
Жители Китая вернулись к употреблению в пищу летучих мышей после окончания в стране эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
Отмечается, что летучих мышей продолжали продавать в небольших лавках, для средств народной медицины.
Кроме того, рынок в Гуйлине, из которого началась вспышка вируса, возобновил свою работу. На нем продают не только рукокрылых, но и мясо собак и кошек.
Также сообщается, что в Китае приняли беспрецедентное решение - запретить есть мясо собак и кошек. Во многих регионах это и так было в не закона, а многие китайцы никогда не пробовали их мясо.
Cмотрите фотогалерею: В Китае продолжают есть летучих мышей
Ученые предполагают, что коронавирус передался человеку именно от летучей мыши на мясном рынке в китайском Ухане.
Накануне сообщалось, что ученые выяснили, каким домашним животным опасен COVID-19. Также Корреспондент писал о том, что Китай опровергает новую вспышку коронавируса.
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