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В Китае продолжают есть летучих мышей

Комментариев: 2
Мясо рукокрылых продают как средства народной медицины. Также в стране употребляют в пищу мясо кошек и собак.
В Китае продолжают есть летучих мышей
Pixabay

Жители Китая вернулись к употреблению в пищу летучих мышей после окончания в стране эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что летучих мышей продолжали продавать в небольших лавках, для средств народной медицины.

Кроме того, рынок в Гуйлине, из которого началась вспышка вируса, возобновил свою работу. На нем продают не только рукокрылых, но и мясо собак и кошек.

Также сообщается, что в Китае приняли беспрецедентное решение - запретить есть мясо собак и кошек. Во многих регионах это и так было в не закона, а многие китайцы никогда не пробовали их мясо.

Ученые предполагают, что коронавирус передался человеку именно от летучей мыши на мясном рынке в китайском Ухане.

Накануне сообщалось, что ученые выяснили, каким домашним животным опасен COVID-19. Также Корреспондент писал о том, что Китай опровергает новую вспышку коронавируса.

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Теги: еда, Китай, инцидент, пища, летучие мыши, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Woodbrother    02.04.2020, 19:55
Оценка:  0
Woodbrother
Интересно, какие еще вирусы есть в летучих мышах ? Нет ли там вируса диареи для людей азиатской внешности. Что бы пол года на унитазе и не вставать с него. Может тогда перестанут есть всякую гадость.
Hatabich    02.04.2020, 19:15
Оценка:  0
Hatabich
А потом кто-то засунет себе в дупу медузу и весь мир вымрет
Avenger_    02.04.2020, 19:04
Оценка:  -11
Avenger_
Горбатого могила исправит
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