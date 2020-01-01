За две недели около 10 млн американцев потеряли работу

На прошлой неделе безработными стали 6,65 млн граждан США, а неделей ранее - 3,3 млн человек.

В США выросло количество безработных на 6,6 млн за неделю AP (архивное фото)

В США за последнюю неделю количество безработных увеличилось на 6,65 миллионов человек. Об этом свидетельствует отчет Министерство труда США, опубликованный в четверг, 2 апреля.

За две недели лишились работы около 10 млн американцев, добавляют в Минтруда США.

При этом неделю назад было 3,3 млн первичных заявок на пособие, что побило рекорд 1982 года (695 тыс. заявок).

Отметим, что обычно этот показатель в США не превышает 300 тысяч обращений в неделю.

Ранее Трамп заявил, что США ждут трудные времена. Американский лидер предупредил о тяжелых двух неделях, которые должны закончиться "светом в конце тоннеля".

Также сообщалось, что в США ожидают до 200 тысяч смертей от COVID-19. При благоприятном сценарии власти страны прогнозируют 100-200 тысяч жертв коронавируса. Без ограничительных мер число смертей может превысить два миллиона.

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