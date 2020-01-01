Саудовская Аравия хочет обсудить цену на нефть на срочной встрече ОПЕК+

Эр-Рияд призывает провести встречу с участием России, чтобы восстановить баланс на рынке нефти.

Саудовская Аравия призвала Организацию стран-экспортеров нефти и Россию провести срочную встречу, чтобы обсудить соглашение о восстановлении рынка нефти. Об этом заявили в Саудовском агентстве печати в четверг, 2 апреля.

"Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти", - сказано в заявлении.

Напомним, что ранее цена на нефть из России приблизилась к 10 долларам. Добываемая на территории России нефть продается ниже себестоимости с 30 марта, утверждают эксперты рынка.

Также сообщалось, что в мире почти не осталось мест для хранения нефти. Главной проблемой нефтяных компаний вскоре станет не то, смогут ли они получить прибыль, а смогут ли они найти место, куда деть свою нефть.

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