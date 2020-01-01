Во Франции больным COVID-19 будут переливать плазму крови выздоровевших
Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.
Во Франции с 7 апреля намерены начать клинические исследования по переливанию плазмы крови людям с коронавирусом от людей, которые уже вылечились от COVID-19, сообщает издание Le Figaro.
Поучаствуют в исследовании 200 пациентов, результаты можно будет оценить через 2-3 недели.
"Это клиническое испытание включает переливание плазмы от пациентов с COVID-19, которые выздоровели, имеющих антитела к вирусу и которые могут передать этот иммунитет пациенту, у которого COVID-19 сейчас", - пишет издание.
Переливание организуют государственные парижские больницы, Французский банк крови и Национальный институт здравоохранения и медицинских исследований.
Напомним, что по последним данным во Франции от коронавируса излечилось уже 15574 человека.
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