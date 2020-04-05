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МВФ готов потратить триллион на борьбу с кризисом

Комментариев: 1
Больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису страдают развивающиеся страны, в кризис 2008-2009 годов ситуация была лучше.
МВФ готов тратиться
МВФ готов тратиться
 
Международный валютный фонд готов задействовать весь свой резервный фонд в размере одного триллиона долларов для помощи странам преодолеть кризис вызванный пандемией коронавируса, заявила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.
 
"По сути, никогда еще за 75-летнюю историю нашего фонда так много стран не нуждалось в экстренном финансировании — к нам уже обратились 85 стран, причем все одновременно", — сообщила глава МВФ.
 
Она отметила, что развивающиеся страны, страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.
 
По ее словам, во время кризиса 2008-2009 годов ситуация была лучше. "Мы никогда в истории МВФ не видели, чтобы мировая экономика остановилась. Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис", — заявила Георгиева.
 
Напомним, что МВФ заявил о почти полной остановке мировой экономики.
 
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Теги: глобальный экономический кризис, МВФ, кризис, Коронавирус, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    05.04.2020, 20:01
Оценка:  -22
Предаторр
И все страны,обратившиеся за этой помощью,легли под упоавление ими МВФ,как это сделала наша недострана руками клоуна Зе и его подельника маньяка Педрилы Шоколадного?
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