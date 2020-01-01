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Француз заблудился в горах, когда пошел в Испанию за сигаретами

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Курильщики в приграничных районах имеют привычку запасаться сигаретами в Испании, которые там стоят дешевле, чем во Франции: несмотря на карантин, один из таких курильщиков решил отправиться за сигаретами пешком через горы.
Мужчина совсем забыл про карантин
Мужчина совсем забыл про карантин
 
Несмотря на карантин во Франции житель Перпиньяна отправился в Испанию, чтобы купить сигареты и заблудился, сообщает RTBF.
 
Курильщики в приграничных районах имеют привычку запасаться сигаретами в Испании, которые там стоят дешевле, чем во Франции: несмотря на карантин, один из таких курильщиков решил отправиться за сигаретами пешком через горы.
 
В жандармерии департамента Южные Пиренеи осудили мужчину за недостаток рассудительности. Его нашли "истощенным, дрожащим от холода и потерянным на высотах Пертуса" - села недалеко от границы с Испанией.
 
Чтобы спасти его, властям пришлось мобилизовать вертолет гражданской безопасности и "развернуть основные средства".
 
"Этот молодой человек, который выехал из Перпиньяна на машине, был возвращен обратно на контрольно-пропускном пункте между Францией и Испанией, когда он хотел отправиться в Жонкьер. Затем он решил пойти по пешеходной тропе, надеясь пересечь границу по горе", - рассказывают жандармы.
 
Потом он упал в горный поток, запутался в кустах ежевики, и уже потом позвал на помощь.
 
Теперь мужчине придется заплатить штраф в 135 евро за нарушение условий карантина.
 
Напомним, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, влюбленная пожилая пара, мужчина из Германии и женщина из Дании, не могут посещать друг друга как раньше - потому они проводят свидание на границе.
 
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Теги: Испания, Франция, сигареты, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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