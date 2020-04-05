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В Италии самое низкое количество смертей от COVID за сутки c середины марта

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4 апреля сообщалось, что в Италии за сутки умер от коронавируса 681 человек, а 3 апреля — о смерти от COVID-19 этой стране 766 пациентов.
Эпидемия пошла на спад?
Эпидемия пошла на спад?
 
В Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 15 887, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на итальянские СМИ.
 
По словам главы департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, это самое низкое число смертей от коронавируса за сутки с середины марта.
 
"Мы зарегистрировали 525 новых смертей, это самое маленькое число с 19 марта по сегодняшний день", — заявил он.
 
4 апреля сообщалось, что в Италии за сутки умер от коронавируса 681 человек, а 3 апреля — о смерти от COVID-19 этой стране 766 пациентов.
 
На данный момент в Италии зарегистрировано больше 124 тысяч случаев заражения коронавирусом и больше 15 тысяч смертей от него.
 
Также в Нидерландах, например, количество новых пациентов госпитализированных с коронавирусом, самая низкая за последние две недели, продолжает уменьшаться число новых случаев заражения и в Австрии. Третий день подряд наблюдается падение темпов роста числа заражений коронавирусом в Германии.
 
Напомним, что в Испании уровень смертности от коронавируса самый низкий за 10 суток – в течение последних суток умерли 674 человека, показатель смертности снижается третий день подряд 
 
 
 
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Теги: Италия, пандемия, смертность, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СливнойБачок    05.04.2020, 21:37
Оценка:  0
СливнойБачок
Ещё день не подошёл к концу, а БМ врёт как Глоба.
БигМир уже с утра начал писать о низких цыфрах, ещё до того как данные появились.
Неужели Зелёный мох уже добрался до БМ?
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