В Италии самое низкое количество смертей от COVID за сутки c середины марта

В Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 15 887, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на итальянские СМИ.

По словам главы департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, это самое низкое число смертей от коронавируса за сутки с середины марта.

"Мы зарегистрировали 525 новых смертей, это самое маленькое число с 19 марта по сегодняшний день", — заявил он.

4 апреля сообщалось, что в Италии за сутки умер от коронавируса 681 человек, а 3 апреля — о смерти от COVID-19 этой стране 766 пациентов.

На данный момент в Италии зарегистрировано больше 124 тысяч случаев заражения коронавирусом и больше 15 тысяч смертей от него.

Также в Нидерландах, например, количество новых пациентов госпитализированных с коронавирусом, самая низкая за последние две недели, продолжает уменьшаться число новых случаев заражения и в Австрии. Третий день подряд наблюдается падение темпов роста числа заражений коронавирусом в Германии.

Напомним, что в Испании уровень смертности от коронавируса самый низкий за 10 суток – в течение последних суток умерли 674 человека, показатель смертности снижается третий день подряд