В Турции прошли успешные испытания вакцины от коронавируса
Вакцину от коронавируса испытывали на животных теперь собираются перейти на детей.
В Турции прошли успешные испытания на животных вакцины от коронавируса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление профессора медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.
По словам профессора, животным вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластыре. После введения вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител.
"Сейчас настало время проверить, сможет ли она защитить людей", - заявил Кара.
Напомним, что ученые в Австралии тестируют две потенциальные вакцины от COVID-19.
Всего в мире сейчас разрабатывается по меньшей мере 20 вакцин от Sars-CoV-2. Первое испытание на людях произошло в прошлом месяце в США, но ему не предшествовало испытание на животных.
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