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В Турции прошли успешные испытания вакцины от коронавируса

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Вакцину от коронавируса испытывали на животных теперь собираются перейти на детей.
В Турции продвинулись в разработке вакцины от коронавируса
В Турции продвинулись в разработке вакцины от коронавируса
 
В Турции прошли успешные испытания на животных вакцины от коронавируса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление профессора медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.
 
По словам профессора, животным вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластыре. После введения вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител.
 
 
"Сейчас настало время проверить, сможет ли она защитить людей", - заявил Кара.
 
Напомним, что ученые в Австралии тестируют две потенциальные вакцины от COVID-19.
 
Всего в мире сейчас разрабатывается по меньшей мере 20 вакцин от Sars-CoV-2. Первое испытание на людях произошло в прошлом месяце в США, но ему не предшествовало испытание на животных.
 
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Теги: Турция, вакцина, лечение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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