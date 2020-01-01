В Турции прошли успешные испытания вакцины от коронавируса

Вакцину от коронавируса испытывали на животных теперь собираются перейти на детей.

В Турции продвинулись в разработке вакцины от коронавируса

В Турции прошли успешные испытания на животных вакцины от коронавируса, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление профессора медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеша Кара в Twitter.

По словам профессора, животным вакцину вводили с помощью микроигл на лейкопластыре. После введения вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител.

"Сейчас настало время проверить, сможет ли она защитить людей", - заявил Кара. Напомним, что ученые в Австралии тестируют две потенциальные вакцины от COVID-19