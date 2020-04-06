Европа готовится ослабить карантин из-за коронавируса - СМИ
Франция, Испания, Бельгия и Финляндия являются одними из многих стран, которые уже создали экспертные комитеты, чтобы изучить постепенное уменьшение карантина и строгих ограничений.
Правительства европейских стран начали подготовку к ослаблению карантинных мер, которые ранее ввели в связи с распространением коронавируса, пишет британское издание Financial Times.
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Франция, Испания, Бельгия и Финляндия уже создали экспертные комитеты, чтобы изучить постепенное уменьшение карантина и строгих ограничений. При этом страны стремятся избежать второй волны эпидемия, которая может окончательно перегрузить систему здравоохранения.
Педро Санчес, испанский премьер-министр, в субботу продлил закрытия своей страны еще на две недели до 26 апреля, но заявил, что запрет, введенный в прошлом месяце, на все несущественные работы, включая производство и строительство, будет снят после Пасхи.
“Когда мы будем контролировать кривую (инфекции), мы перейдем к привычному образу жизни и восстановлению нашей экономики. Команда эпидемиологов уже две недели работает над планом восстановления экономической и социальной деятельности“, - добавил Санчес.
Анжело Боррелли, руководитель Итальянского агентства гражданской защиты и координатор борьбв со вспышкой вируса в стране, предположил, что “второй этап“ закрытия страны может начаться в следующем месяце.
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“Я не хочу указывать даты, но между теперь и 16 мая мы можем иметь дополнительные положительные данные, которые позволят возобновить деятельность, а затем начать вторую фазу“, - сказал он.
Дания, которая одной из первых прекратила свою деятельность и закрыла границы, на прошлой неделе стала первой страной, где ввели график об отмене ограничений.
“Если мы, датчане, следующие две недели - после Пасхи - продолжим стоять вместе, на расстоянии, и если цифры останутся стабильными и будут давать основания для ослабления ограничений, тогда правительство снова начнет постепенное и контролируемое возобновление нашей общественной жизни“, заявила премьер-министр Метте Фредериксен 30 марта.
Напомним, что в Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом, общее число смертей достигло 15 887. По словам главы департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, это самое низкое число смертей от коронавируса за сутки с середины марта.
В Испании уровень смертности от коронавируса самый низкий за 10 суток – в течение последних суток умерли 674 человека, показатель смертности снижается третий день подряд.
А может просто кипишь удался, так сказать, всё что было нужно и кому это было нужно уже сделано, и теперь будут говорить, что мифический вирус побежден мифическим способом...