Европа готовится ослабить карантин из-за коронавируса - СМИ

Педро Санчес, испанский премьер-министр, в субботу продлил закрытия своей страны еще на две недели до 26 апреля, но заявил, что запрет, введенный в прошлом месяце, на все несущественные работы, включая производство и строительство, будет снят после Пасхи.

“Когда мы будем контролировать кривую (инфекции), мы перейдем к привычному образу жизни и восстановлению нашей экономики. Команда эпидемиологов уже две недели работает над планом восстановления экономической и социальной деятельности“, - добавил Санчес.

Анжело Боррелли, руководитель Итальянского агентства гражданской защиты и координатор борьбв со вспышкой вируса в стране, предположил, что “второй этап“ закрытия страны может начаться в следующем месяце. Читай также: Кличко рассказал о потерях Киева из-за карантина “Я не хочу указывать даты, но между теперь и 16 мая мы можем иметь дополнительные положительные данные, которые позволят возобновить деятельность, а затем начать вторую фазу“, - сказал он.

Дания, которая одной из первых прекратила свою деятельность и закрыла границы, на прошлой неделе стала первой страной, где ввели график об отмене ограничений.

“Если мы, датчане, следующие две недели - после Пасхи - продолжим стоять вместе, на расстоянии, и если цифры останутся стабильными и будут давать основания для ослабления ограничений, тогда правительство снова начнет постепенное и контролируемое возобновление нашей общественной жизни“, заявила премьер-министр Метте Фредериксен 30 марта.

Напомним, что в Италии за сутки скончались 525 пациентов с коронавирусом , общее число смертей достигло 15 887. По словам главы департамента гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, это самое низкое число смертей от коронавируса за сутки с середины марта.



В Испании уровень В Испании уровень смертности от коронавируса самый низкий за 10 суток – в течение последних суток умерли 674 человека, показатель смертности снижается третий день подряд.