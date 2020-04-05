Миллионы индийцев зажгли светильники в знак единства в борьбе с COVID-19
В Индии по всей стране зажгли миллионы огней в знак единства в борьбе с коронавирусом. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, рассказал премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter.
April 5, 2020
Сам премьер Моди также погасил все огни в своей резиденции и зажег масляную лампу.
“Благополучия вам. Наш враг не разрушит нашу мудрость”,- написал Моди.
Традиционно в Индии зажигают свечи и лампады на праздник Дивали, чтобы “отпугнуть и разогнать злые силы”.
Акция продолжалась девять минут, однако и после ее окончания многие оставили светильники зажженными.
В Индии сейчас более 3,5 тысячи больных коронавирусом, 83 человека скончались. В стране введены беспрецедентные меры безопасности, жителям запрещено выходить на улицу, не работает транспорт.
Ранее супруги из индийского штата Чхаттисгарх назвали своих близнецов, родившихся во время пандемии коронавируса, в его честь.
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