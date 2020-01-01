Фестиваль Пражская весна из-за коронавируса пройдет без слушателей
Международный музыкальный фестиваль Пражская весна, площадкой которого ежегодно становятся самые престижные сцены чешской столицы, в этом году из-за коронавируса пройдет без слушателей. Концерты будут транслироваться в режиме реального времени по фестивальному сетевому каналу, заявил официальный представитель руководства смотра Павел Троян. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, сообщило Чешское радио.
“Из-за угрозы коронавируса принято решение провести в этом году музыкальный фестиваль Пражская весна в формате прямых видеотрансляций. Предстоит подготовить около 10 концертов. Они будут бесплатно транслироваться по фестивальному сетевому каналу. Некоторые концерты покажет Чешское телевидение и услышат слушатели Чешского радио", - рассказал Троян.
Фестиваль, на котором первоначально планировалось устроить 53 концерта, должен открыться 7 мая.
Тем, кто купил на него билеты заранее, обещают вернуть деньги.
Международный смотр академической музыки Пражская весна проходит в чешской столице с 1946 года. С 1947 года на нем проводится конкурс молодых музыкантов.
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