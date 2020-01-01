Фестиваль Пражская весна из-за коронавируса пройдет без слушателей

На концерты заранее было продано около 35 тысяч билетов на сумму примерно один миллион евро. Организаторы вернут деньги всем купившим билеты.

Международный музыкальный фестиваль Пражская весна, площадкой которого ежегодно становятся самые престижные сцены чешской столицы, в этом году из-за коронавируса пройдет без слушателей. Концерты будут транслироваться в режиме реального времени по фестивальному сетевому каналу, заявил официальный представитель руководства смотра Павел Троян. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, сообщило Чешское радио.

“Из-за угрозы коронавируса принято решение провести в этом году музыкальный фестиваль Пражская весна в формате прямых видеотрансляций. Предстоит подготовить около 10 концертов. Они будут бесплатно транслироваться по фестивальному сетевому каналу. Некоторые концерты покажет Чешское телевидение и услышат слушатели Чешского радио", - рассказал Троян.

Фестиваль, на котором первоначально планировалось устроить 53 концерта, должен открыться 7 мая.

Тем, кто купил на него билеты заранее, обещают вернуть деньги.

Международный смотр академической музыки Пражская весна проходит в чешской столице с 1946 года. С 1947 года на нем проводится конкурс молодых музыкантов.

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