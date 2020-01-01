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В Грузии перед входом на рынок дезинфицируют деньги

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На аграрном рынке в грузинском городе Поти для посетителей ввели особое правило в связи с распространением коронавируса.
На рынке в Грузии дезинфицируют монеты и бумажные деньги
На рынке в Грузии дезинфицируют монеты и бумажные деньги
Unsplash

Все посетители фермерского рынка в Поти обязаны на входе отдать имеющиеся деньги специальному сотруднику для дезинфекции. Об этом, в воскресенье, 5 апреля, сообщает Первый канал Грузии.

В качестве устройства для "убивания вируса" используют утюг. Утюгом обеззараживают купюры. А для монет используют обычный антисептик.

Кроме того, у посетителей измеряют температуру и выдают им перчатки. Также, по словам директора рынка Нодара Корсанти, все продавцы на рынке дают сдачу только продезинфицированными купюрами и монетами и придерживаются социальной дистанции. 

В Грузии на настоящий момент 170 заболевших коронавирусом, 5 067 человек под подозрением. Выздоровели 36 человек, скончались две женщины, 79 лет и 81 год.

Ранее из-за коронавируса Грузия ввела сухой закон

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Теги: Грузия, Поти, рынок, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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