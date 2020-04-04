Пожар уничтожил сто авто в аэропорту Флориды
Возгорание возникло из-за рекордных температур воздуха и скудным количеством осадков в марте.
Пожар уничтожил по меньшей мере 100 автомобилей в аэропорту города Форт-Майерс, Флорида. Видео пожара опубликовано в Twitter.
Сообщается, что дым пожара был виден за 32 км. Пожарным удалось справиться с возгоранием.
Возникновение пожара связывают с рекордными показателями температуры воздуха и малым количеством осадков в марте.
RSW Airport car lot fire pic.twitter.com/tjVcPtIxYV— Charlotte County Sheriff's Office (@CCSOFLSheriff) April 4, 2020
Ранее сообщалось, что в ГСЧС назвали причину пожара в Чернобыльской зоне.
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