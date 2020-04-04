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Пожар уничтожил сто авто в аэропорту Флориды

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Возгорание возникло из-за рекордных температур воздуха и скудным количеством осадков в марте.

Пожар уничтожил по меньшей мере 100 автомобилей в аэропорту города Форт-Майерс, Флорида. Видео пожара опубликовано в Twitter.

Сообщается, что дым пожара был виден за 32 км. Пожарным удалось справиться с возгоранием.

Возникновение пожара связывают с рекордными показателями температуры воздуха и малым количеством осадков в марте.

 

 
Также Корреспондент писал, что на Житомирщине третьи сутки полыхает лес.
 

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Теги: США, Флорида, видео, пожар, аэропорт Борисполь
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Источник: korrespondent.net

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