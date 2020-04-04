Пожар уничтожил сто авто в аэропорту Флориды

Возгорание возникло из-за рекордных температур воздуха и скудным количеством осадков в марте.

Пожар уничтожил по меньшей мере 100 автомобилей в аэропорту города Форт-Майерс, Флорида. Видео пожара опубликовано в Twitter.

Сообщается, что дым пожара был виден за 32 км. Пожарным удалось справиться с возгоранием.

Возникновение пожара связывают с рекордными показателями температуры воздуха и малым количеством осадков в марте.

RSW Airport car lot fire pic.twitter.com/tjVcPtIxYV — Charlotte County Sheriff's Office (@CCSOFLSheriff) April 4, 2020

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet