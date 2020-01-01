Власти Узбекистана попросили граждан вести дневники из-за пандемии

Жителей Узбекистана просят записывать свои контакты и передвижения во время карантина, чтобы сдержать распространение эпидемии.

Генпрокуратура Узбекистана обратилась к гражданам с просьбой вести дневники и записывать там свои контакты и передвижения во время карантина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 6 апреля.

По состоянию на утро 6 апреля в Узбекистане число зарегистрированных случаев коронавируса выросло до 390, два пациента скончались, 30 выздоровели. Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 100 тысяч человек находятся на карантине. В случае крайней необходимости разрешено выходить из дома за продуктами, в аптеку и на работу.

"Генеральная прокуратура просит наших граждан с сегодняшнего дня вести дневники. Целесообразно, чтобы каждый гражданин записывал, где он бы, когда, и каким образом он общался с другими людьми", - сказано в сообщении.

Теперь специальная межведомственная рабочая группа проводит работу по определению лиц, контактировавшими с зараженными коронавирусом.

"Эта группа выясняет, где был больной, с кем он общался. Создается эпидемиологический маршрут", - добавили в Генпрокуратуре.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили об опасности COVID-19 для молодежи. Тяжелое течение болезни все чаще фиксируют у молодых людей, которые ведут здоровый образ жизни.

Также ВОЗ назвала основные пути распространения COVID-19. Наиболее часто коронавирусом заражаются от чихающих людей, кашляющих или через инфицированные поверхности.

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