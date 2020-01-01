Ослабить карантин. Пик эпидемии в Европе пройден?

В Италии - самый низкий за последние недели уровень смертности от коронавируса, в Австрии, Германии, Нидерландах и Испании сокращается количество новых больных. Европейские страны уже задумываются об ослаблении карантина.

Пока Украина карантинные мероприятия из-за коронавируса только усиливает, в Европе наоборот задумываются об их ослаблении. В ряде стран наметились тенденции по сокращению смертности и заболеваемости. Ослабить карантины могут уже после католической Пасхи, которую в этом году будут праздновать 12 апреля.

Корреспондент.net разбирался в том, что задумали в Европе.

Вирус идет на спад

Позитивные тенденции наметились в европейских странах, которые больше всего страдают от коронавируса – Италии и Испании. В Италии, 5 апреля, от коронавируса умерло меньше всего людей за последние несколько недель - 525, это самый низкий показатель с 19 марта. Количество смертей снижается несколько дней подряд,

Количество тех, кто выздоровел, составляет 21,815, из них 819 выздоровели за последние сутки. Также важным позитивным сигналом является то, что второй день подряд уменьшается количество пациентов в реанимации. Сейчас речь идет о 3977 таких больных, два дня назад их было 4035.

EPA В Италии благодарят врачей

В Испании, 5 апреля, уровень смертности от коронавируса самый низкий за 10 суток – умерли 674 человека. Количество случаев заражения выросло всего до 130 759, причем за последние 24 часа было зарегистрировано 6023 новых зараженных. Таким образом, количество инфицированных возросло на 5%, что является самым незначительным ростом с начала кризиса.

В Германии уже четыре дня подряд фиксируется падение темпов роста числа заражений коронавирусом. В Австрии, за 5 апреля, вообще больше людей вылечилось от коронавируса, чем заболело. "Это несколько обнадеживающие цифры, но сейчас...мы должны оставаться последовательными и не сдаваться...Отсюда и мое обращение: никаких частных пасхальных торжеств и пасхальных праздников", - заявил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер.

В Нидерландах количество новых пациентов госпитализированных с коронавирусом, 5 апреля, самое низкое за последние две недели.

Как будут снимать карантин?

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в понедельник он представит примерную дорожную карту относительно того, когда, в каком порядке и при каких условиях могут быть ослаблены ограничения на общественную жизнь, которые действуют в стране с 16 марта.

"Если мы все будем оставаться дисциплинированными в течение Пасхальной недели, я уверен, что мы сможем постепенно и осторожно вернуться к нормальной жизни после Пасхи", - сказал Курц.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что страна "близка к прохождению пика заболеваемости". Испанское правительство уже планирует снять после Пасхи, 12 апреля, запрет на все несущественные работы, включая производство и строительство.

“Когда мы будем контролировать кривую (инфекции), мы перейдем к привычному образу жизни и восстановлению нашей экономики. Команда эпидемиологов уже две недели работает над планом восстановления экономической и социальной деятельности”, — добавил Санчес.

EPA Испания уже готовится к отмене жестких мер

Франция, Испания, Бельгия и Финляндия уже создали экспертные комитеты, чтобы изучить постепенное уменьшение карантина и строгих ограничений. При этом страны стремятся избежать второй волны эпидемии, которая может окончательно перегрузить систему здравоохранения.

Дания стала первой страной, где ввели график об отмене ограничений.

“Если мы, датчане, следующие две недели — после Пасхи — продолжим стоять вместе, на расстоянии, и если цифры останутся стабильными и будут давать основания для ослабления ограничений, тогда правительство снова начнет постепенное и контролируемое возобновление нашей общественной жизни”, - заявила премьер-министр страны Метте Фредериксен 30 марта.

В Германии депутат бундестага от оппозиционной Свободной демократической партии Марко Бушман считает, что вскоре требования представить конкретный план отказа от нынешних чрезвычайных мер начнут звучать все более настойчиво. Особенно из рядов среднего класса, теряющего работу, бизнес, сбережения.

"Четких перспектив" для населения и бизнеса требует финансовый эксперт входящей в правительственную коалицию консервативной партии Христианско-социальный союз (ХСС) Ханс Михельбах (Hans Michelbach). Такие перспективы необходимы, чтобы страна могла подготовиться к "структурному запуску экономической деятельности".

Некоторые влиятельные политики в Германии даже предлагают уже конкретные сроки. Карстен Линнеман (Carsten Linnemann) из крупнейшей правительственной партии, консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), считает, что начинать постепенно выводить экономику из нынешнего оцепенения следует сразу после пасхальных праздников и каникул в большинстве земель ФРГ, иными словами - с понедельника 20 апреля.

В то же время большинство других правительств не готовы к ослаблению карантина, поскольку это потребует массового увеличения мощностей для тестирования. Многих также беспокоит «разрушение» приказа оставаться дома в связи с наступлением Пасхальных праздников и потеплением. Страны обеспокоены и тем, что часть населения после недель карантина потеряла заработок.

“Свет в конце туннеля”

А вот в США до пика эпидемии еще далеко, но президент Дональд Трамп тоже продолжает говорить об ослаблении карантина.

"Мы начинаем видеть свет в конце тоннеля. И, надеюсь, в скором будущем мы будем очень гордиться работой, которую все сделали", - сказал он.

В воскресенье, 5 апреля, Нью-Йорк, который является эпицентром вспышки коронавируса в США, сообщил об уменьшении количества новых инфекций и смертей. В то же время Трамп предупредил, что пик пандемии в США еще впереди.

В США подтверждено более 337 тысяч случаев инфицирования коронавируса и уже почти 10 тысяч смертей.