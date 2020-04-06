В Иране депутат заявил, что за сбитие самолета МАУ никого не арестуют

Иранский депутат считает, что военные Ирана "хорошо выполнили свои обязанности", а "самолет контролировался другими странами".

Иранский депутат заявил, что за самолет МАУ никого не арестовали, а военные "хорошо выполнили свои обязанности" скриншот видео

В Иране член комиссии по вопросам законодательства и юстиции парламента Хассан Норузи заявил, что никого не арестуют за сбитие пассажирского самолета МАУ под Тегераном. Об этом пишет Al Arabia в понедельник, 6 апреля.

"Военные силы хорошо выполнили свои обязанности. Движение самолета было очень подозрительным", - заявил Норузи.

Депутат также сказал, что самолет якобы "не был под контролем диспетчерской башни, а оказался под контролем Америки", борт был в Израиле за неделю до атак и там "его систему безопасности взломали и перехватили управление".

"На самолете были установлены специальные цели в Иране. Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать причастных лиц", - добавил иранский парламентарий.

Норузи подчеркнул, что арестовывать причастных к смертельной авиакатастрофе не будут.

Напомним, что ранее Украина и Иран договорились о расследовании дела самолета МАУ. Стороны договорились о необходимости осуществления безотлагательной расшифровки черных ящиков.

Затем в МИД Украины заявили, что черные ящики самолета МАУ до сих пор в Иране. Украинская сторона работает с Ираном по двум направлениям - дипломатическо-юридическом и авиационно-техническом.

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