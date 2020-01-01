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ЕС создает военную группу по борьбе с COVID-19

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Военная оперативная группа будет создана в полной координации с НАТО и будет "использовать военную компетентность на новом уровне".
Жозеп Боррель анонсировал борьбу с коронавирусом с помощью военных
Жозеп Боррель анонсировал борьбу с коронавирусом с помощью военных

Евросоюз учредит военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в понедельник, 6 апреля, на пресс-конференции по итогам видеозаседания министров обороны стран - членов сообщества, сообщает ТАСС.

"Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала", - рассказал Боррель.

Он подчеркнул, что это будет сделано в полной координации с НАТО и в дополнение к ней.

Напонмим, сегодня Ангела Меркель заявила, что коронавирус вызвал самый серьезный кризис в истории ЕС.

Ранее Боррель призвал Европу помочь соседям, чтобы справиться с пандемией.

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Теги: ЕС, НАТО, военные, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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